2025公眾假期請假攻略｜農曆新年請2日放9日　聖誕節元旦請7日放16日(更新)

【12月31日更新】政府早在5月時公布2025年公眾假期，一共有17日，由於2025年多個公眾假期是在平日，本報記者發現2025年能自製9至10日長假期頗多，其中最令人注目的3個長假，包括農曆新年、復活節及聖誕節，打工仔只要肯請假，便可享有9天或以上的假期，當中聖誕節假期只要請7日假，便可自製16日的長假期。若計劃在2025年去旅行的你，不妨參考以下的請假攻略。
旅行清單｜執行李Checklist一覽！ 長短途去日本、英國、加拿大都適用
2025年公眾假期
- 元旦：1月1日(星期三)
- 大年初一：1月29日(星期三)、大年初二：1月30日(星期四)、大年初三：1月31日(星期五)、
- 清明節：4月4日(星期五)
- 耶穌受難節：4月18日(星期五)、耶穌受難節翌日：4月19日(星期六)、復活節星期一：4月21日(星期一)
- 勞動節：5月1日(星期四)、佛誕：5月5日(星期一)、端午節：5月31日(星期六)
- 香港特區紀念日：7月1日(星期二)、國慶日：10月1日(星期三)、中秋節翌日：10月7日(星期二)、重陽節：10月29日(星期三)
- 聖誕節：12月25日(星期四)、聖誕節後第一個周日：12月26日(星期五)
2025公眾假期請假攻略｜農曆新年請2日放9日
由於2025年農曆新年是在1月份，而且沒有年三十，而農曆年初一至年初三則在星期三至星期五，打工仔只需在1月27日(年廿八)、1月28日(年廿九)請2日假，連同1月25日的周六和2月1日(年初四)的周六，即可享有9天長假。
2025公眾假期請假攻略｜復活節請4日放10日
2025年4月18日(周五)至4日21日(周一)是復活節假期，打工仔只需要在4月14日(周一)及4月17日(周四)請4日假，連同先後兩個周六及周日計算，即可享有10天長假。
另外，清明節假是在4月4日星期五，打工仔亦可以在4月3日或7日請1日假期，即可享受4天假。
執行李女生必備清單 一張Checklist長短途、四季適用
2025公眾假期請假攻略｜勞動節及佛誕請4日自製10日「黃金周」
2025年勞動節(5月1日)、佛誕(5月5日)是在星期四及星期一，打工仔只需在4月28日至30日(周一及周三)，與及5月2日(周五)請4日請假，連同周六及周日，即可自製10日「黃金周」。
七一回歸假期及中秋節翌日(10月7日)同為星期二，打工只需在前一日，即分別在6月30日及10月6日的星期一請1日假期，連同周六及周日，即可享4天小假期。
另外，十一國慶日及重陽節(10月29日)是在星期三，假如打工仔想清假，只需在當周的星期一、星期二、星期四及星期五請4日請假，便可自製9天長期。
手提行李限制｜液體是違禁品？酒精、腳架點計？尿袋不可寄艙!
2025公眾假期請假攻略｜聖誕節及元旦請7日放16日
至於2025年壓軸出場的聖誕節假期(12月25日及26日)是在周四及周五，而2026年的元旦假是在周四，市民只需在12月22日(周一)、23日(周二)、24日(周三)、29日(周一)、30日(周二)、31日(周三)，以及2026年1月2日(周五)請7日，連同周六及周日計算，便可自製16日長假期。