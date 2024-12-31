2025公眾假期請假攻略｜農曆新年請2日放9日　聖誕節元旦請7日放16日(更新)

【12月31日更新】 政府早在5月時公布2025年公眾假期，一共有17日，由於2025年多個公眾假期是在平日，本報記者發現2025年能自製9至10日長假期頗多，其中最令人注目的3個長假，包括農曆新年、復活節及聖誕節，打工仔只要肯請假，便可享有9天或以上的假期，當中聖誕節假期只要請7日假，便可自製16日的長假期。若計劃在2025年去旅行的你，不妨參考以下的請假攻略。

2025 年公眾假期

元旦： 1 月 1 日 ( 星期三 )

大年初一：1月29日 ( 星期三 )、 大年初二：1月30日 ( 星期四 )、 大年初三：1 月 31 日 ( 星期五 )、

清明節：4月4日(星期五)

耶穌受難節：4月18日 ( 星期五 ) 、耶穌受難節翌日：4月19日 ( 星期六 ) 、復活節星期一： 4 月2 1 日 ( 星期一 )

勞動節： 5 月 1 日 ( 星期四 ) 、佛誕： 5 月 5 日 ( 星期一 ) 、端午節：5月3 1 日 ( 星期六 )

香港特區紀念日： 7 月 1 日 ( 星期二 )、 國慶日： 10 月 1 日 ( 星期三 )、 中秋節翌日：10月7日 ( 星期二 ) 、重陽節： 10 月29日 ( 星期三 )

聖誕節： 12 月 25 日 ( 星期四 ) 、聖誕節後第一個周日： 12 月 26 日 ( 星期五 )

2025 公眾假期請假攻略｜ 農曆新年請2日放9日

由於2025年農曆新年是在1月份，而且沒有年三十，而農曆年初一至年初三則在星期三至星期五，打工仔只需在1月27日(年廿八)、1月28日(年廿九)請2日假，連同1月25日的周六和2月1日(年初四)的周六，即可享有9天長假。

2025 公眾假期請假攻略｜ 復活 節 請4日放 10 日

2025年4月18日(周五)至4日21日(周一)是復活節假期，打工仔只需要在4月14日(周一)及4月17日(周四)請4日假，連同先後兩個周六及周日計算，即可享有10天長假。

另外，清明節假是在4月4日星期五，打工仔亦可以在4月3日或7日請1日假期，即可享受4天假。