執行李女生必備清單 一張Checklist長短途、四季適用

旅行時訂購普通經濟艙機票，一般允許帶一件23-25公斤的寄艙行李，和一件7公斤的隨物行李。如果出發長途旅行或途中需要轉機，建議帶隨身行李箱，因為在轉機過程中，寄艙行李未必可以順利轉機，所以隨身行李箱應放一些應急物品，以備不時之需。 想用盡各個行李箱容量？除了執拾基本行裝，女生可試着按照旅行清單收拾行李。帶最少的物品去旅行，就可以帶最多手信回來。

執行李女生必備清單Checklist｜隨身手袋 1.護照 即使到埗目的地，護照都必需隨身攜帶，以便證明身份，甚至進行即場退稅程序。 2.現金和信用卡 現金最好分散擺放，並收藏在安全及隱蔽的地方。避免被賊人一次過偷取全部現金。 3.藥物和保養品 機艙濕度低，很容易感到皮膚乾燥。帶適量護膚品上機，方便舒緩皮膚不適，但記得護膚品容量不能超過100毫升。 4.手部消毒液 經過疫情後，酒精搓手液是很多人的必需品，尤其飛機乘客眾多，更需要注意個人衛生。 5.數據卡 方便下機抵埗時，可立即轉換數據卡。如果忘了帶sim卡針，可以試用耳環或扣針代替。 6.充電線 很多機場坐位和機艙座位都提供USB充電頭，只需帶備充電線即可馬上充電，省卻了隨身充電器的重量。 7.水樽 同樣時因為機艙濕度低，乘客應時刻補充水份。雖然過境時不能帶水，但很多機場均設有飲用水設施，方便乘客自行加水到水樽中，既環保又能省錢。

執行李女生必備清單Checklist｜隨身行李箱 8.萬用旅行插頭(連USB頭) 去旅行當然以輕便為主，不會帶很多電子產品，而且現時很多電子產品都是使用USB數據線充電，所以帶一個附有USB充電頭的萬用旅行插頭就可以。 9.相機、記憶卡和電池 貴重的相機及其配件最好隨身，一來以防被偷，二來鋰電池不能放在寄艙行李中。 10.一套內衣褲 如果旅途中需要轉機，建議多帶一套內衣褲在隨身行李箱。因為在轉機過程中，寄艙行李有機會未能趕上第二程機，多帶一套內衣褲備用比較方便。 11.風褸外套 機場和機艙氣溫低，帶一件薄薄的風褸可作保暖用途。