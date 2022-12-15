21歲倉務員認指插6歲妹私處 曾給20元揞口費稱長大後結婚

21歲男生於2020年在天水圍的住所內，出於性好奇三度侵犯同母異父的6歲妹妹，包括脫掉她的褲子和內褲、親吻其嘴臉及戳其私處等，被控3項猥褻侵犯罪。他今日於西九龍裁判法院承認所有控罪，法官張潔宜押後案件至明年1月4日進行求情，以索取事主創傷報告及被告的勞教中心報告，並定於同月12日判刑。期間被告須還押懲教看管。

被告著女童躺下以 陰莖摩擦其陰部

案情指，被告與事主X是同母異父關係，被告與母親、X的生父等同住天水圍一單位，X則在寄養家庭居住，只於周末期間約見其親生父母。在2020年7月某個星期日晚上，X和被告一同在臥室裡看恐怖片，告知「長大後會與她結婚」及提供20港元予她，其後指示X把她的褲子和內褲脫掉，X被要求以面朝下躺在被告身上並前後移動，X就感到被告的陰莖摩擦她的陰部，感到陰部疼痛，當X聽到寄養的母親按門鈴時，她停了下來。最終被告告知X不要將這件事告訴任何人，並給了她20港元；經過約一星期後，X回到涉事單位，跟被告獨自留在客廳，期間被告脫去自己的長褲，並協助X同樣脫去她的褲子，X之後坐到被告身上，他隨即就用手戳她的私處。

案情續指，在2020年8月某個星期日早上，被告和X一同出去買食物，當他們回到單位時，被告站在X面前，就向其嘴臉親吻一次。被告最後於2021年11月11日在單位被捕，且在警誡下承認用其陰莖摩擦X的私處，及用手調戲X的私處並親吻她。