219次壞𨋢停用逾兩日 公屋升降機3年逾3萬故障

全港193條房屋署管理的公共屋邨當中，有3條屋邨共30幢公屋現時沒有升降機設施，其餘則要面對過去3年多發生逾3萬次的故障。審計署分析當中暫停超過兩日的219宗升降機故障，發現有3部暫停超過兩個月，亦有7部升降機半年內兩度暫停超過兩日。另外截至今年上半年，有104部由房屋署保養的升降機已達35年或以上歷史，當中33部非住宅電梯最遲計劃於2031至32年度更換。

房屋署截至今年6月底負責保養6,056部升降機，由2020年至今年4月30日期間共發生約3.1萬宗升降機故障，主要涉及機件故障和蓄意毀壞，如敲打和強行打開升降機機廂門等，當中219宗的升降機要暫停服務超過兩日。《審計報告》提到，有3部升降機因機房機件故障和電動發動機燒毀等，需要暫停服務72至90日不等，亦有7部曾在半年內兩度暫停服務逾兩日，總數介乎5至9日不等。

公屋3部升降機兩年沒任何評估

審計署認為，房屋署分區保養辦事處和物業管理公司所做的評估覆蓋範圍不足，包括前年和去年分別有21和26部升降機，沒有進行例行和半年評估，更有3部在兩年間沒有進行任何評估，又指總部人員突擊巡查後，平均要一個月才完成處理。署方建議房屋署要加強監察升降機運作，並按要求評估和就巡查後的跟進設期限。

翻新升降機方面，房委會自1988年起推行現代化計劃，全面更換升降機裝置。截至今年上半年，由房屋署保養的升降機當中，有1,380部已使用25年或以上，同期使用最長時間的升降機位於非住宅樓宇，服務年期達46年。《審計報告》提到，現時有104部升降機已使用最少35年，64部全數位於住宅的升降機已計劃於下年度或之前更換，40部在非住宅樓宇的升降機當中，有33部計劃在2025至26至2031至32年度更換、兩部未納入現代化計劃。