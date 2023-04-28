22歲倉務員認10歲表妹睡覺時摸其私處　今判處240小時社會服務令

22歲倉務員於2014年至2019年期間，先後4次非禮當時10歲表妹，包括觸摸其胸部、趁表妹在碌架床上格睡覺時摸其私處等，他早前承認4項非禮罪，今於屯門裁判法院被判處240小時社會服務令。

被告以玩手機遊戲換取 X 同意觸摸胸部

案情指，在2014年某天，當時X年僅10歲，雙方家庭在祖父母位於屯門的住所聚會，被告提出幫X玩手機遊戲，換取X同意觸摸胸部；及後在同年暑假某天，被告又在屯門住所內觸碰和舔X的私處。在2016年至2017年期間某天，被告到X家中過夜，當晚凌晨，被告爬上碌架床上格、伸手入X褲內及觸碰其私處，X醒來，被告才抽出手和返回下格床。

家庭聚會期間 觸摸 X 胸部和私處

在2018年至2019年間某天，雙方家庭到澳門聚會和住同一間酒店，期間被告在床上觸摸X的胸部和私處，及用下體磨擦X的臀部，直到被告父母返回酒店，被告才停止。X在2022年4月與同學提起事件，被告同年5月被捕。