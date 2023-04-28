22歲倉務員認10歲表妹睡覺時摸其私處　今判處240小時社會服務令

22歲倉務員於2014年至2019年期間，先後4次非禮當時10歲表妹，包括觸摸其胸部、趁表妹在碌架床上格睡覺時摸其私處等，他早前承認4項非禮罪，今於屯門裁判法院被判處240小時社會服務令。
被告以玩手機遊戲換取X同意觸摸胸部
案情指，在2014年某天，當時X年僅10歲，雙方家庭在祖父母位於屯門的住所聚會，被告提出幫X玩手機遊戲，換取X同意觸摸胸部；及後在同年暑假某天，被告又在屯門住所內觸碰和舔X的私處。在2016年至2017年期間某天，被告到X家中過夜，當晚凌晨，被告爬上碌架床上格、伸手入X褲內及觸碰其私處，X醒來，被告才抽出手和返回下格床。
家庭聚會期間觸摸X胸部和私處
在2018年至2019年間某天，雙方家庭到澳門聚會和住同一間酒店，期間被告在床上觸摸X的胸部和私處，及用下體磨擦X的臀部，直到被告父母返回酒店，被告才停止。X在2022年4月與同學提起事件，被告同年5月被捕。
辯方求情指被告有悔意
辯方今天求情時，引述被告社會服務令報告，指感化官認為被告有悔意，值得給予更機會。裁判官黃國輝亦同意報告正面，雖然案情嚴重，但被告首兩次犯案時年僅15歲，加上他及早認罪，亦顯示出他的悔意，而且至今已拘留約1個月，故黃官認為用社會服務令替代監禁是合適做法，終判240小時社會服務令。
22歲被告H.Y.L.，報稱倉務員，他早前承認4項猥褻侵犯罪。同案22歲被告W.M.P，為女事主X的胞兄，亦早前承認1項猥褻侵犯罪及3項與16歲以下兒童作出猥褻行為罪，被判220小時社會服務令。