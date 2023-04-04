22歲電子工程學徒遊戲卡換摸胞妹胸 判處220小時社服令

裁判官黃國輝判刑時指，接納這是一份好的報告，當中感化官亦建議較長的社服令，再考慮本案各個因素，包括控罪及案情嚴重、被告的記錄良好並即時認罪、犯案時其年紀較小、受害人立場及被告已被扣留4星期，故認為社服令代替監禁式刑罰是合適，遂就4項罪判處220小時社服令，同期執行。

辯方引述報告進一步求情指，報告正面，亦顯示出被告的重犯機會較低，他已從3月1日開始還柙，並願意遵守法庭頒布適當的社服令時數，冀法庭給予最後一次機會，參考報告的建議。

22歲電子工程男學徒在2013年至2016年間，以金錢及遊戲卡等換取年輕3歲胞妹的同意，以觸碰其胸部和私處，又要求胞妹進行口交等。該男學徒早前承認猥褻侵犯罪及向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為共4罪，今日於屯門裁判法院被判處220小時社會服務令。

被告兩度邀請 X 一同洗澡

案情指，約在2013年至2014年間的某一日，只有8歲的X就讀小三，當時11歲的被告在住所內用手觸碰C的胸部和私處，X期間未有反抗。另在2015年至2016年間某日，X當時就讀中一，被告則就讀中三，被告兩度邀請X一同洗澡，並要求X跪下，將陽具放入X的口中數秒，X沒有反抗，以及X亦曾在床上看影片時自願為他手淫，被告沒有拒絕及有勃起。

被告：「我有做過，但阿妹自願」

最後，X在2022年4月與同學提及，從2013年起多次遭被告非禮，到了同年5月14日被告被捕，並在警誡下稱「我有做過，但阿妹自願」，更在錄影會面中表示，他承認於2013年至2014年間曾非禮X ，而X沒有以任何方式拒絕，而且曾向X提供金錢、零食和遊戲卡，以換取同意觸碰其胸部和私處。

22歲代號W.M.P的男被告，被控1項猥褻侵犯罪及3項與年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪。他承認於2013年至2014年之間的某一日，在香港新界天水圍天瑞路88號俊宏軒某單位内，猥褻侵犯另一人，即女童X；另承認於2015年至2016年之間的某一日，在同一地方，三度與一名年齡在16歲以下的女童X，作出嚴重猥褻行為。

另一同案代號為H.Y.L的23歲男被告，案件將押後至4月12日判刑。