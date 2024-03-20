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2024-03-20 11:41:00

23條立法懶人包｜一文睇清主體法例與附例罰則 (更新)

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23條立法｜條例草案通過　一文睇清主體法例與附例罰則 (更新)

23條立法｜條例草案通過　一文睇清主體法例與附例罰則 (更新)

立法會昨(19日)全票三讀通過落實涉及《基本法》23條的《維護國家安全條例草案》立法，並會在本月23日刊憲生效，屆時本港將同時實施《港區國安法》及《基本法》23條。本報特此整合23條新法例下的主體和附屬法例，當中主要罪行和罰則，方便讀者們一文睇清。

23條立法懶人包｜3月23日生效，叛國/叛亂可判終身監製（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，23條立法時間（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，叛國（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，叛亂罪（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，具煽動意圖作為罪（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，國家秘密及間諜罪（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，國家秘密及間諜罪（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，危害國安的破壞活動（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，境外干預及從事危害國安活動組織（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，附屬法例（am730製圖）

23條立法｜主要罪行和罰則

  • 叛國，可判終身監禁
  • 公開表明意圖犯叛國罪，可判監14年
  • 若無披露他人犯叛國罪，可判監14年
  • 非法操練罪，可判監7年
  • 接受未經准許的非法操練，可判監3年
  • 未經准許接受由境外勢力策劃或主導進行的非法操練，可處監禁5年
  • 未經准許與境外勢力合作或代為提供非法操練，可處監禁10年

亂罪

  • 亂，可判終身監禁
  • 煽惑中國武裝力量成員叛變，可判終身監禁
  • 協助中國武裝力量成員放棄職責或擅離職守，可判監7年；當中涉及勾結境外勢力，可判監10
  • 藏匿或協助藏匿放棄職責或擅離職守的中國武裝力量成員，可判監7年；如勾結境外勢力，可判監10年
  • 煽惑公職人員離叛，包括明知而煽惑公職人員放棄擁護《基本法》及放棄向特區效忠，可處監禁7年；當中涉及勾結境外勢力，可判監10年
  • 煽惑中央駐港機構人員離叛，可判監7年；當中涉及勾結境外勢力，可判監10
  • 意圖犯指明罪行而管有煽惑性質文件或物品，可判監3

具煽動意圖作為罪

  • 煽動意圖，可判監7年；當中涉及勾結境外勢力，可判監10
  • 管有煽動意圖刊物，可判監3
  • 無需證明煽惑或擾亂公共秩序或煽惑暴力意圖
23條立法｜立法會全票三讀通過23條條例草案。(林靄怡攝) 23條立法｜立法會全票三讀通過23條條例草案。(林靄怡攝) 23條立法｜立法會全票三讀通過23條條例草案。(林靄怡攝) 23條立法｜立法會全票三讀通過23條條例草案。(林靄怡攝) 23條立法｜立法會全票三讀通過23條條例草案。(林靄怡攝) 23條立法｜立法會全票三讀通過23條條例草案。(林靄怡攝) 23條立法｜立法會全票三讀通過23條條例草案。(林靄怡攝)

國家秘密及間諜罪

  • 明知或有合理理由相信某資料、文件或其他物品屬或載有國家秘密，而非法獲取國家秘密，可判監5年；如有意圖危害國安或罔顧國安，可判監7年
  • 明知某資料、文件或其他物品屬或載有國家秘密，而非法管有國家秘密。或有合理理由相信某資料、文件或其他物品屬或載有國家秘密，並意圖危害國家安全，而非法管有國家秘密，可判監3年；如有意圖危害國安或罔顧國安，可判監5
  • 屬於或曾是公職人員，非法在離開特區時管有國家秘密，可判監7
  • 屬於或曾是公職人員或政府承辦商的人，非法披露指明國家秘密的資料、文件或其他物品，可判監10
  • 任何指明人士如在沒有合法權限下，披露憑藉其指明分而獲取或管有(或曾經獲取或管有)的、屬或載有指明國家秘密的資料、文件或其他物品，可判監10年
  • 非法披露因間諜活動所得資料，可判監10年
  • 屬於或曾是公職人員或政府承辦商的人，意圖危害國家安全，而非法披露看來屬機密事項的資料，不論該資料、文件或物品是否屬實，可判監5年；當中涉勾結外力，意圖危害國安，可判監7年
  • 非法披露因間諜活動所得的資料，可判監10年
  • 間諜活動意圖危害國家安全，可判監20年
  • 屬於或曾是公職人員或政府承辦商的人，意圖危害國家安全，而非法披露看來屬機密事項的資料，不論該資料、文件或物品是否屬實，可判監5年；或勾結境外勢力，可判監7年
  • 勾結境外勢力，明知或有合理理由相信虛假或具誤導性的事實陳述，而向公眾發布，意圖危害國家安全，或罔顧是否會危害國家安全，可判監10年
  • 在沒有合法權限下進入禁地，可判監2年
  • 參加或支援境外情報組織，或接受其提供利益，並意圖危害國安或罔顧國安，可判監14年

危害國安的破壞活動

  • 危害國安破壞活動，或罔顧是否會危害國家安全，而損壞或削弱公共基礎設施，可判監20年；若勾結境外勢力，可判終身監禁
  • 某人意圖危害國家安全，而在明知沒有合法權限下，就某電腦或電子系統作出某項作為，而該行為危害或相當有可能危害國家安全，可判監20年

境外干預及從事危害國安活動組織

  • 境外干預，意圖帶來干預效果，而配合境外勢力作出某項作為，及使用不當手段，可判監14年
  • 禁止參與受禁組織活動，身為該組織的幹事或以受禁組織的幹事身分行事，或自稱是該組織幹事，又或管理或協助管理該組織，可罰款100萬元及判監14年
  • 容許受禁組織在處所內集會，可罰款25萬元及判監7年
  • 煽惑他人成為受禁組織成員，可罰款25萬元及判監7年
  • 為受禁組織牟取會費或援助，可罰款25萬元及判監7年

維護國安相關的執法權力及訴訟程序等

  • 警方可就涉國安被捕人士羈留期至14日
  • 修訂《監獄規則》，如某囚犯是因被裁定危害國安的罪行而服刑，除非懲教署長信納該囚犯獲得減刑，不會不利於國家安全，否則該囚犯不得獲得減刑

附屬法例

  • 行政長官會同行政會議可訂立維護國家安全附屬法例，如違反附屬法例，監禁不超過7年，罰款不超過50萬元。

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