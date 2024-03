保安局副秘書長廖李可期致函英國《衛報》(The Guardian),強烈反對一篇題為《香港官員警告網上批評可能違反新國家安全法》(Hong Kong official warns online criticism could breach new national security law)的報道,批評報道極為誤導,強烈敦促《衛報》要確保報道公平公正,停止發表危言聳聽的言論。

廖李可期在信中表示,《維護國家安全條例》精準定位危害國家安全的行為和活動,明確界定犯罪條件,強調守法的人不會誤墮法網,《條例》不妨礙任何人合法表達意見,包括根據客觀事實、對政府提出合理及真誠的批評。