23條立法｜國安犯獲減刑須每年覆核一次　鄧炳強：因需檢視思想行為

立法會今(13日)繼續審議《基本法》23條草案條文，其中保安局提出修訂《監獄條例》，新增條文如果某囚犯因涉及國安罪行而服刑，除非懲教署署長信納該囚犯不會不利於國家安全，否則不能獲得減刑，有關決定每年覆核一次。保安局局長鄧炳強回應議員管浩鳴時指，一年覆核一次是平衡的做法。

管浩鳴發言時指，減刑的原意是希望囚犯在獄中勤奮及行為良好，認為在署方作出決定後，由每年覆核一次改至每半年會較好，相信會令囚犯更有上進心，以免囚犯在獄中勤奮及良好行為打了折扣。

保安局局長鄧炳強回應指，一年覆核一次是平衡的做法，因為需檢視該名囚犯在思想、行為上有無改變，會否對國家安全構成風險，認為相比兩個月等一次，每年一次是合適的時間作為評估。

23條立法｜ 減刑設計不涉追溯力

新民黨議員黎棟國就關注，《監獄條例》的條文列明適用於生效日期之前、當日或之後判監的在囚者，當中是否代表有追溯力；他亦關注懲教署署長決定為涉國安案在囚者減刑與否前，會否讓在囚者有機會陳詞及設有上訴機制。

署理律政專員蕭敏鏇回應指，無追溯力原則是用於刑事罪行上，而在減刑設計則屬行政安排，因此不涉有追溯力與否，減刑問題的前設需要涉國安案在囚者符合考慮減刑的條件，即至少完成三分之二刑期，懲教署長考慮減刑時，就須考慮是否會不利國安，在時間點上沒有追溯力問題，若懲教署長之前已決定釋放涉國安案在囚者，亦不能夠因為條文生效，從而要求涉國安案人士再坐監。她強調，提早釋放非囚犯固有權利，屬於懲教署長額外酌情權。