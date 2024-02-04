23條立法｜披露剪鋼筋屬洩國家機密？鄧炳強：若使他人有機會攻擊或屬危害安全

政府就基本法23條立法諮詢，諮詢期由即日起至本月28日。對於諮詢文件中未有列明罰責，林定國表示，目前未訂出相關罪行，未能訂立罰則，故公眾諮商毋須討論。



諮詢文件建議增設「境外干預罪」，律政司長林定國表示，舉例聽從境外勢力的指示行事，或接受金錢上資助，才會構成配合境外勢力。如果純粹雙方對某件事的看法不約而同地一致，相信不會滿足到有關重要元素。林定國強調，23條立法目的是要處理一些國家安全風險，並非嘗試限制正常的交流活動。

批評區議員刻意挑動仇恨或違23條 保安局長鄧炳強表示，如果市民持續批評立法會或區議會，對一些事實的表述給予意見，最主要看意圖，是合理地給意見抑或以偏概全。即使講事實但只針對一樣事實不停重複講，則要看其目的是否刻意挑動仇恨，有否「加鹽加醋」。他強調主要看意圖，而非看一個人的背景去決定有否違法。