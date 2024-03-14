23條立法｜政府譴責「香港監察」挑撥離間及嘩眾取寵

政府正就基本法23條立法，昨晚發稿強烈譴責「反華組織」香港監察與16名聯署人在聲明中刻意誤導公眾、抹黑23條立法中的「披露他人犯叛國罪」規定是針對宗教，企圖挑撥宗教人士和信眾對立法的不滿。

香港監察日前在社交網站指，16名國際宗教或信仰自由專家發表聯合聲明，對港府23條立法的潛在影響表示強烈而嚴重憂慮，認為直接威脅宗教自由，尤其是天主教教會告解的保密傳統。

指罪行和宗教自由毫無關係

港府發聲明反駁，指出叛國罪和隱匿叛國罪，無論是在香港還是其他普通法司法管轄區，都是存在已久的罪行，並非針對宗教人士或信眾，亦和宗教自由毫無關係。無論如何，宗教自由並不保障任何人進行嚴重犯罪行為而不用受到法律制裁。此外，香港監察忽略提述一項重要事實，即《公民權利和政治權利國際公約》明確規定，可用保障公共安全、秩序、或他人之基本權利自由為由，予以限制宗教自由。