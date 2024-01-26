23條立法｜林定國：「反駁隊」工作是以正視聽　講解23條正確資訊

23條立法｜林定國指，反駁隊的工作是以正視聽，向市民講解23條的正確資訊。(資料圖片)

《基本法》23條立法將於今年內完成，特首李家超指在宣傳23條上會設立「應變反駁隊」，以防止網上抹黑言論。律政司司長林定國接受電台訪問時稱，反駁隊的工作是以正視聽，向市民講解23條的正確資訊。

林定國說，在目前地緣政治形勢下，23條在立法過程中，必然會受到不友善批評，如批評不正確及不公道，政府將會成立的「應變反駁隊」就會作出回應。至於為何是「反駁」，而非「澄清」，林定國指「應變反駁隊」的工作是以正視聽，向市民講解23條的正確資訊，至於專隊的名稱並非重點。