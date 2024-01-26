23條立法｜林定國：「反駁隊」工作是以正視聽　講解23條正確資訊

《基本法》23條立法將於今年內完成，特首李家超指在宣傳23條上會設立「應變反駁隊」，以防止網上抹黑言論。律政司司長林定國接受電台訪問時稱，反駁隊的工作是以正視聽，向市民講解23條的正確資訊。
林定國說，在目前地緣政治形勢下，23條在立法過程中，必然會受到不友善批評，如批評不正確及不公道，政府將會成立的「應變反駁隊」就會作出回應。至於為何是「反駁」，而非「澄清」，林定國指「應變反駁隊」的工作是以正視聽，向市民講解23條的正確資訊，至於專隊的名稱並非重點。
23條立法｜同樣不設陪審團？林：須考慮與《國安法》銜接
對於政府要盡快完成23條立法，林定國指諮詢期間會確保市民有機會表達意見，不會形容諮詢時間短，會盡量聆聽不同界別人士意見，惟立法內容要有前瞻性，應對未來可能出現全新形式的國家安全風險。至於「封網」、禁止瀏覽部分網站是否手段之一，他說現時未是成熟階段談論立法內容，重申23條會平衡國家安全及人權自由，包括言論自由等，但他又說言論自由並非絕對，為確保國家安全可有合理限制。
至於23條內容會否與國家《反間諜法》及《國家秘密法》等全國性法律看整，林定國表示很難一概而論，惟政府會參考國家的法律。被問到23條案件是否與《國安法》案件一樣不設陪審團，由指定法官審理，林定國指包括23條在內的本地法律不能夠與《香港國安法》有衝突，國安法地位有凌駕性，23條立法時要考慮銜接，內容要相容。