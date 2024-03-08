23條立法｜法案委員會周六日加會　林健鋒：願意一星期開七日及晚上加班

政府正推進基本法23條立法，立法會相關法案委員會今午召開首次會議，並會在明日(星期六)及後日(星期日)加開會議，由早上9時至晚上6時40分開會。經民聯議員林健鋒表示，如果主席廖長江「下命令」，願意一星期開七日會，及晚上加班，為盡快完成審議工作。 林健鋒發言時指，因應地緣政治局勢，預計外國人士及組織會繼續惡意抺黑立法工作，他促請任何人抨擊香港立法工作前，要看清楚草案內容，及自身國家的相關法例，希望他們理性客觀分析，不要妄下判斷、人云亦云。

陳紹雄：願意日以繼夜、夜以繼日審議 不少議員發言時支持全速審議草案，陳紹雄表示香港人已等待26年，走了不少冤枉路，特別是經歷2019年「黑暴」的慘痛事件，期昐盡快立法修補國家安全短板，他指願意日以繼夜、夜以繼日審議草案。 時任保安局局長葉劉淑儀表示，在2003年為國家安全立法未遂至今，她本人已等待20多年。她形容現時是歷史時刻，高興在各方面努力下走到這一步，實在不容易。她希望讓全世界看到本港立法是保障人權、自由。 工聯會會長吳秋北發言點名美國一直干擾本港立法，而這些暴露風險「多一日都嫌多」。如果無法盡快立法，承擔的風險不堪設想，不能輕視外國現在「出口術」，要排除所有干擾，集中精神推進立法工作，不容有失。