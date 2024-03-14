23條立法｜修正案完成審議　鄧炳強譴責《明報》標題誤導

立法會法案委員會今早(14日)再加開兩節會議，審議政府就《基本法》23條草案條文提出的40項修正案，中午時分，所有修正案已處理完畢，並獲委員會所有議員支持，法案委員會主席廖長江宣布，爭取明天於立法會內務委員會作出口頭報告。保安局局長鄧炳強發言時，譴責《明報》有關23條的報道誤導，認為《明報》即使已更正及澄清，但已做成傷害。

23條立法｜形容標題「惡毒」 做成傷害 《明報》有關23條的報道，內容是指政府提出修正案賦權特首及行會以附屬法例方式實施指令，包括加強外國和境外國際組織、非政府組織、新聞機構管理服務，以及特定4條罪類下把被告移送內地處理。

鄧炳強發言時強烈譴責《明報》報道標題提及「涵加強管理傳媒等4條罪類可送交內地」，認為「合乎常理的人」看完報道後，會誤以為23條條文會加強管理傳媒及將疑犯送交內地處理，強調「假、錯、唔啱」，並批評標題「惡毒」。 他表示23條草案當中無有條文提及傳媒，亦不會針對傳媒，當中立法所有罪行都在本地處理，認為報道再次打擊《明報》的公信力，儘管《明報》已經更正、澄清及道歉，但認為傷害已經做成(Damage has been done)，重申條例針對極少數危害國安者，無礙正當國際交流。