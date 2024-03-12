23條立法｜潛逃者租客要「漏夜搬屋」？鄧炳強：擬改條文免影響第三方

立法會法案委員會今早(12日)繼續審議《基本法》23條立法草案。保安局長鄧炳強在會上提出計劃修訂涉及打擊潛逃者措施的條文，包括積極考慮在保安局長指明某人為潛逃者的條件中，刪除「發出手令後6個月期間屆滿」一項，以及就禁止與潛逃者進行不動產相關活動的條文，鑑於有議員關注租客會否被無辜牽連要「漏夜搬屋」，鄧炳強指會積極考慮列明，若有潛逃者在被指明是「潛逃者」前訂立的合約，相關第三方不應被視為違法。