23條立法｜潛逃者租客要「漏夜搬屋」？鄧炳強：擬改條文免影響第三方

立法會法案委員會今早(12日)繼續審議《基本法》23條立法草案。保安局長鄧炳強在會上提出計劃修訂涉及打擊潛逃者措施的條文，包括積極考慮在保安局長指明某人為潛逃者的條件中，刪除「發出手令後6個月期間屆滿」一項，以及就禁止與潛逃者進行不動產相關活動的條文，鑑於有議員關注租客會否被無辜牽連要「漏夜搬屋」，鄧炳強指會積極考慮列明，若有潛逃者在被指明是「潛逃者」前訂立的合約，相關第三方不應被視為違法。
23條立法｜鄧：希望令無辜者放心
現時23條立法的草案條文賦權保安局長實施對潛逃者的打擊措施，包括：
- 禁止任何人向有關潛逃者提供資金或其他財務資產或經濟資源，或處理有關潛逃者的資金或其他財務資產或經濟資源
- 禁止任何人將不動產租賃有關潛逃者，或向有關潛逃者租入不動產
- 禁止任何人與有關潛逃者成立合資企業或合夥，或投資於該等合資企業或合夥
- 訂明有關潛逃者的專業執業資格為暫時吊銷，等等
保安局長鄧炳強指，當局考慮提出今次修訂，是因應議員意見作出，認為修訂後仍可達到打擊潛逃者的效果，亦保護第三者的利益，希望令無辜者放心。
23條立法｜潛逃者潛逃前所訂合約不違法
對於禁止與潛逃者合資企業或合夥的規定，鄧炳強說當局同樣會考慮列明，若有人在被指明是「潛逃者」前，與第三方訂立合約、協定和義務而成立合資企業或作投資行為，第三方不會僅僅因此被視為違法，原有公司或合伙的運作不會受打擊潛逃者的措施直接影響，如果合伙人想拆伙，亦可按條例向保安局長申請特許。