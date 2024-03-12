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2024-03-12 11:00:00

23條立法｜潛逃者租客要「漏夜搬屋」？鄧炳強：擬改條文免影響第三方

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23條立法｜鄧炳強表示考慮修改草案條文，避免針對潛逃者措施影響第三方。(資料圖片)

23條立法｜鄧炳強表示考慮修改草案條文，避免針對潛逃者措施影響第三方。(資料圖片)

立法會法案委員會今早(12日)繼續審議《基本法》23條立法草案。保安局長鄧炳強在會上提出計劃修訂涉及打擊潛逃者措施的條包括積極考慮在保安局長指明某人為潛逃者的條件中，刪除「發出手令後6個月期間屆滿」一項，以及就禁止與潛逃者進行不動產相關活動的條文，鑑於有議員關注租客會否被無辜牽連要「漏夜搬屋」，鄧炳強指會積極考慮列明，若有潛逃者在被指明是「潛逃者」前訂立的合約，相關第三方不應被視為違法。

23條立法｜現時草案修文對潛逃者可以實施的打擊措施。(政府文件截圖) 23條立法｜現時草案修文對潛逃者可以實施的打擊措施。(政府文件截圖)

23條立法｜鄧：希望令無辜者放心

現時23條立法的草案條文賦權保安局長實施對潛逃者的打擊措施，包括：

  • 禁止任何人向有關潛逃者提供資金或其他財務資產或經濟資源，或處理有關潛逃者的資金或其他財務資產或經濟資源
  • 禁止任何人將不動產租賃有關潛逃者，或向有關潛逃者租入不動產
  • 禁止任何人與有關潛逃者成立合資企業或合夥，或投資於該等合資企業或合夥
  • 訂明有關潛逃者的專業執業資格為暫時吊銷，等等

保安局長鄧炳強指，當局考慮提出今次修訂，是因應議員意見作出，認為修訂後仍可達到打擊潛逃者的效果，亦保護第三者的利益，希望令無辜者放心。

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23條立法｜潛逃者潛逃前所訂合約不違法

於禁止與潛逃者合資企業或合夥的規定，鄧炳強說當局同樣會考慮列明，若有人在被指明是「潛逃者」前，與第三方訂立合約、協定和義務而成立合資企業或作投資行為，第三方不會僅僅因此被視為違法，原有公司或合伙的運作不會受打擊潛逃者的措施直接影響，如果合伙人想拆伙，亦可按條例向保安局長申請特許。

23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖） 23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖） 23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖） 4_24.jpg 23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖） 23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖） 23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖） 23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖） 23條立法懶人包｜叛國、判亂、煽惑中國武裝力量成員叛變及勾結境外勢力可判終身監禁（am730製圖）
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