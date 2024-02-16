23條立法｜稱暫未見外國抺黑　葉劉料最遲在立法會休會前通過

政府正就《基本法》23條立法進行諮詢工作。曾任保安局局長的行政會議召集人葉劉淑儀今(16日)在電台表示，暫時未見到其他國家就本港23條立法諮詢提出反對或抹黑，又說絕大部分香港市民都知道23條立法與自己無關，不影響他們，因此未有太大關心。

葉劉淑儀說，目前尚未見到其他國家發聲明就23條立法諮詢提反對或抹黑，相信可能部分國家仍在研究，並會在立法階段檢視條文草案細節再作評論，亦可能因為見到諮詢文件參考了大量五眼聯盟國家或新加坡等地的國家安全法例。她形容今次文件寫得好，參考美國、英國、澳洲、加拿大和新加坡等地的國家安全法例做參考，並列出相關國家近年來就國安問題的新立法，汲取了2003年立法諮詢的教訓。

23條立法｜倡對外商 多加解釋消除 疑慮

她另提到儘管23條立法對絕大部分市民無影響，但有外商關注立法後香港會否成為內地其中一個城市，例如有報道指有律師行將數據分開，禁止香港員工瀏覽國際數據庫。她表示相關做法並無必要，強調諮詢文件無一條國安罪行牽涉將香港數據交往內地，建議政府須對外商多加解釋，以消除疑慮。

對於諮詢期的社會氣氛，她指市民已接受一定要立法，商界亦表明要盡快做，然後香港要拼經濟，又說條件中泄露國家秘密門檻高，提早披露貧窮線或政府財赤不屬危害國安。她預料23條立法最遲在立法會休會前通過，相信特區政府考量美英國家的反應，希望盡量在年尾美國大選前做好，以免選舉時被「抽水」。