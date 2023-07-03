23條立法｜稱涵蓋間諜活動及網絡罪行　鄧炳強：與《國安法》可「一加一大於二」

保安局長鄧炳強接受《大公報》的訪問，表示《基本法》第23條立法會考慮社會近年的情況，以及香港面對的國家安全風險，立法方向及部分條例內容，會涵蓋間諜活動及網絡上違反國家安全的罪行。

指會 「網上巡邏」打擊「軟對抗」

鄧炳強稱，《基本法》23條規定應予立法禁止的7類行為中，《香港國安法》只涵蓋了分裂國家和顛覆中央人民政府兩類，但他看到一些危害國家安全的分子，仍然以不同方式，鼓吹和滲透以及串謀勾結外國勢力，網絡更經常被用作煽動進行危害國家安全的行為，強調特區政府會進一步完善維護國家安全立法，包括就《基本法》23條立法，以及以立法方式，清晰訂定關鍵基礎設施營運者的網絡安全責任，執法部門亦會繼續針對涉嫌危害國安的人和組織深入調查，並繼續偵測以「軟對抗」手法散播反中亂港信息，包括進行 「網上巡邏」 。

他又提到，香港近年所經歷的，正是「軟對抗」等煽動行為、網絡言論和刊物等容易激化社會大眾，又說有關間諜活動的風險亦不容忽視，有國家的情報機構曾公然說，會從全球不同國家和組織羅致秘密情報人員，掌握有關中國的材料，故政府正檢視哪些行為是《香港國安法》和現行法例未有涵蓋的，包括注意間諜活動和網絡方面的缺口。他稱有了《香港國安法》和《基本法》23條立法的「組合拳」，必定能做到「一加一大於二」，全方位維護國安。