23條立法｜立法會三讀通過 89名議員全票支持 李家超︰周六生效(更新)

23條立法｜立法會三讀通過 89名議員全票支持 李家超︰周六生效（林靄怡攝）

【19:00更新】立法會今日(19日)於6時53分通過《基本法》23條立法草案的三讀，89名出席議員全數投贊成，其中主席梁君彥自己亦破例投票，議會響起掌聲。梁說一般而言主席不會投票，但今次是歷史性時刻，維護國家安全的重大工作，所以和所有議員一起投票支持。 特首李家超在三讀通過後進入立法會發表演講。他表示今日是香港歷史性時刻，是政府與立法會共同完成光榮歷時的時刻，歷史使命終完成，國安得以保障，不負中央所托，國家信任，條例將於周六刊憲，《基本法》23條將於3月23日正式生效。

【16:11更新】立法會今(19日)恢復二讀辯論涉及《基本法》23條的《維護國家安全條例草案》，經過約7小時辯論後，約下午4時10分，全體通過《基本法》23條立法草案的二讀，會議進入全體委員會審議階段，一併辯論草案原條文和政府提出的91項修訂。 23條立法｜鄧炳強：有人惡意炒作修正案 保安局長鄧炳強發言時指，諮詢期間共收到98.6%的支持意見，顯示立法有很強大的民意基礎，民心所向，若草案獲得通過，標誌著香港回歸逾26年以來，維護國家安全的法律體制和執行機制，終於可得到一次全面檢視和完善。 他強調，草案已訂明尊重及保障人權，而且沿用《普通法》下一貫常用的法律草擬方式，批評有人惡意炒作草案的修正案，指控特區政府可任意訂立附屬法例。他重申國家安全風險可能突如其來，無法預計，相關做法可更有效實施維護國家安全的機制，及時防範和化解國家安全風險。