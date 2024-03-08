23條立法｜立法會首讀條例草案　鄧炳強：早一日立法國家安全風險便少一日

立法會今日首讀基本法23條立法草案，保安局局長鄧炳強表示此是邁進建立有效維護國家安全法律制度及執行機制的重要一步，早一日立法，國家安全風險便少一日。鄧炳強在會上發言，指香港曾經歷國家安全受嚴重威脅，尤其是2019年「港版顏色革命」，如今地緣政治更加複雜多變，必須堵塞國家安全缺口。 鄧炳強表示期待在今日下午開始舉行的法案委員會的會議上，向委員進一步解釋草案的細節，並會充分配合審議工作，以期盡快完成審議。他代表特區政府感謝立法會的充分支持和配合，在內務委員會之下迅速成立小組委員會，並已舉行3次會議讓委員充分討論立法建議所涉及的政策事宜，小組委員會亦提出很多寶貴意見，對當局制訂條例草案有非常大的幫助，亦有助法案委員會推展審議工作。他希望議員能支持條例草案，盡快完成立法工作。

為23條立法屬整個特區憲制責任 立法會今日特別加開會議首讀草案，立法會主席梁君彥表示，為23條立法是整個特區的憲制責任，此項重要任務已耽誤多年，政府及立法會必須攜手盡一切努力完成立法，因為立法對國家及香港有必要性及急切性，完全認同行政長官李家超建議立法會從速審議，務求做到「早一日得一日」，確保國家安全早日得到有效維護。

梁君彥：全體議員感到光榮及責任重大 全體立法會議員會後見傳媒，梁君彥相信當局會細心參詳議員的意見以完善法例。而此是重要時刻，對於肩負重要任務，全體議員感到光榮及責任重大，必定上下一心，全力以赴審議草案，為國家及香港穩定發展而努力。他有信心制定法律後政府可以全力聚焦經濟及改善民生，令一國兩制行穩致遠。 被問到今次立法工作會否太急，梁君彥舉例其他國家甚至可以在以日計、以星期計內為國家安全立法，反問為何香港不能加快審議草案。他提及立法工作是一步一步，今日完成首讀後，有待法案委員會完成審議後到內務委員會匯報工作，指「靜候佳音」。梁君彥表示現時沒有「死線」，惟目標是「早一日得一日」，他提到當議員知悉今日提交此重要法案首讀，有些原本身在北京出席全國兩會的議員已經來往兩地兩次，亦有議員原本身處外地，漏夜趕回來，雖然昨日很急通知加開會議，但對於議員是責任亦是榮幸。 民建聯主席陳克勤表示，議會有共識需盡早完成立法，而昨日接獲通知今日召開特別大會，大家都很興奮、充滿期待開會。他提及過去立法會相關事宜小組委員會不停討論，亦有聽取市民意見，今次立法工作符合社會及議員的預期。