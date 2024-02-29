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2024-02-29 18:47:43

23條立法｜鄧炳強不滿卡梅倫錯誤言論 斥英方刻意不提港府已廣泛諮詢

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23條立法｜鄧炳強不滿卡梅倫錯誤言論 促英方停止干預香港事務

23條立法｜鄧炳強不滿卡梅倫錯誤言論 促英方停止干預香港事務

保安局今日（29日）就英國外相卡梅倫有關《基本法》第23條立法的偏頗錯誤言論，表示強烈不滿和反對。保安局局長鄧炳強指出，卡梅倫在作出偏頗錯誤言論時，刻意不提港府亦有就第23條立法作廣泛公眾諮詢，並籌辦了近30場諮詢會，指事實是絕大部分與會者以及就公眾諮詢提交書面意見的市民，均表示支持立法。

已參考英國法律  斥卡梅倫雙重標準

鄧炳強又指，英國有涵蓋不同領域的相關維護國家安全法律和程序，第23條立法建議參考了包括英國在內的外國法律，強調英國本身就有十多部嚴厲法律維護其國家安全，斥卡梅倫的說話反映其雙重標準。

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《中英聯合聲明》非治港法律依據 英方再無監督權

鄧炳強強調，香港回歸後，中國政府治理香港特區的法律依據是中國《憲法》和香港《基本法》，而非《中英聯合聲明》。英方對回歸後的香港無主權、無治權，也無監督權，英國應立即停止干預屬於中國內政的香港事務。
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特區政府會盡快完成立法工作，以堵塞相關的國家安全缺口，過程中聽取社會各界提出的建設性意見，並確保符合《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港特區有關保障權利和自由的規定。特區政府在制定有關罪行及擬備條例草案時，亦會精準針對危害國家安全的行為，清楚訂明構成有關罪行的元素和刑罰。正常營商，及與世界各地進行正常互相交流的機構、組織和人員，都會獲得充分的法律保障。

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