23條立法｜鄧炳強不滿卡梅倫錯誤言論 斥英方刻意不提港府已廣泛諮詢

保安局今日（29日）就英國外相卡梅倫有關《基本法》第23條立法的偏頗錯誤言論，表示強烈不滿和反對。保安局局長鄧炳強指出，卡梅倫在作出偏頗錯誤言論時，刻意不提港府亦有就第23條立法作廣泛公眾諮詢，並籌辦了近30場諮詢會，指事實是絕大部分與會者以及就公眾諮詢提交書面意見的市民，均表示支持立法。

已參考英國法律 斥卡梅倫雙重標準

鄧炳強又指，英國有涵蓋不同領域的相關維護國家安全法律和程序，第23條立法建議參考了包括英國在內的外國法律，強調英國本身就有十多部嚴厲法律維護其國家安全，斥卡梅倫的說話反映其雙重標準。