23條立法｜鄧炳強指社會期望針對潛逃者　林定國指附屬法例非擴大條款

《維護國家安全條例》今日（23日）刊憲生效，對於短期內會否出現案例，保安局長鄧炳強受訪時指，與國安法立法時有危害國安活動不同，23條屬防禦性法例，但很多人期望政府對潛逃人士採取行動，政府應善用法例。律政司長林定國受訪稱，23條附屬法例只是授權行政機關更有效地執行法例，並非擴大條款，公眾亦可司法覆核，確保沒有越權。

《維護國家安全條例》本周二於立法會三讀通過，今日刊憲生效，政府就法例的解說工作持續，保安局局長鄧炳強接受訪問時指，政府會繼續通過傳媒向公眾解說法例，應變反駁隊亦會反駁故意誤導香港市民的說法，例如早前彭博報道法例將禁用社交程式，「係假嘅，係呃你嘅」，需要向公眾解說清楚。

鄧炳強：社會很多人期望政府就潛逃者採取行動

國安法生效後，便有《蘋果日報》案、《立場新聞》案和初選案等國安案件，對於23條法例生效後，短期內會否有執法行動，鄧炳強表示，現時與國安法生效時的社會環境不同，當時仍有危害國安的活動，而23條法例屬防禦性法例，但有需要時便會動用，不可掉以輕心；而他留意到社會上有很多人期望政府就潛逃者採取行動，「呢啲期望非常合理」，法例有條款可以對指明潛逃者採取行動，政府應該善用法例，評估後再製訂個別措施，例如取消潛逃者的護照和專業資格等。