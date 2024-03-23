23條立法｜鄧炳強指社會期望針對潛逃者　林定國指附屬法例非擴大條款

《維護國家安全條例》今日（23日）刊憲生效，對於短期內會否出現案例，保安局長鄧炳強受訪時指，與國安法立法時有危害國安活動不同，23條屬防禦性法例，但很多人期望政府對潛逃人士採取行動，政府應善用法例。律政司長林定國受訪稱，23條附屬法例只是授權行政機關更有效地執行法例，並非擴大條款，公眾亦可司法覆核，確保沒有越權。
《維護國家安全條例》本周二於立法會三讀通過，今日刊憲生效，政府就法例的解說工作持續，保安局局長鄧炳強接受訪問時指，政府會繼續通過傳媒向公眾解說法例，應變反駁隊亦會反駁故意誤導香港市民的說法，例如早前彭博報道法例將禁用社交程式，「係假嘅，係呃你嘅」，需要向公眾解說清楚。
鄧炳強：社會很多人期望政府就潛逃者採取行動
國安法生效後，便有《蘋果日報》案、《立場新聞》案和初選案等國安案件，對於23條法例生效後，短期內會否有執法行動，鄧炳強表示，現時與國安法生效時的社會環境不同，當時仍有危害國安的活動，而23條法例屬防禦性法例，但有需要時便會動用，不可掉以輕心；而他留意到社會上有很多人期望政府就潛逃者採取行動，「呢啲期望非常合理」，法例有條款可以對指明潛逃者採取行動，政府應該善用法例，評估後再製訂個別措施，例如取消潛逃者的護照和專業資格等。
林定國：附屬法例應用上有多重保障
法例修訂條文寫明特首會同行政會議可訂立維護國安的附屬法例，惹人關注，鄧炳強稱，附屬法例的範圍只是方便主體法例的工作，不可能超越主體法例，舉例法例訂明扣留疑犯時間只可增加14日，便不可經附屬法例延長至28日，法例訂明只可取消潛逃者的護照，亦不可通過附屬法例取消有關人士的身份證。他指出，附屬法例可以方便提供安全屋或人身保護等情況，以保障人權。
林定國補充，附屬法例是立法機關以授權形式，讓行政機關更有效地執行23條本地立法和香港國安法，因立法機關不了解實際工作，「唔係修改、擴大條款，係令法律更順暢」。他稱，附屬法例的應用上有多重保障，包括需經特首會同行政會議通過，立法會亦會監察確保行政機關沒有超越被賦予的權力，公眾亦可司法覆核，確保行政機關沒有越權。
林定國不同意法例屬高速通過
法例本周二通過，但今日才刊憲生效，被質疑未有盡快令法例生效，產生額外國安風險，林定國不同意法例是高速通過，指法例拖延逾26年，「好多人眼中睇，可以係『龜速』，唔係高速」，反而形容討論過程緊湊，立法過程中議題問了近2,000條問題，可見立法嚴謹。他又解釋，按一般程序，法例應於下周五才刊憲生效，現時提前至本周六，因需時將91條修訂融入法律條文中，需時為法律條文重新編號、校對和印刷，法例今日生效，僅用了3至4天時間完成上述工作，而非一般的10天，已經符合「快得一日得一日」原則。