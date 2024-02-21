23條立法｜鄧炳強曾點名批評自由亞洲電台　是否違法需視乎每個個案

立法會今日舉行前廳交流會，由律政司副司長、保安局局長鄧炳強等，和議員就基本法23條立法、完善打擊網絡及電話詐騙案措施等議題交流。鄧炳強曾點名批評自由亞洲電台抹黑立法，被問到在此情況下自由亞洲電台是否違法，他指要評估每個個案，而犯法與否也好，不應刻意用錯誤訊息抺黑立法工作，希望市民看清楚這些嘴臉。 指正密鑼緊鼓進行起草工作 今次有約60個議員出席前廳交流會，鄧炳強會後見記者，指就23條與很多議員坦誠交流，大家比較關注3方面，包括煽動意圖罪、竊取國家秘密罪及境外干預罪，在他解釋定罪條件後，議員均充分明白，並會向市民解說。而在交流會上，鄧炳強指亦討論了有外部勢力、「走犯」等繼續在外國危害國家安全，立法正正是針對這些人和誤導性言論，相信市民的眼睛是雪亮，立法對市民和營商人士有更大保障。傳媒問及會否在下月中的立法會大會提交條例草案，張國鈞指每日都在處理諮詢意見，每日亦馬不停蹄、密鑼緊鼓進行起草工作。

工聯會議員會後見記者，會長吳秋北關注23條的執法手段。他提到在現今國際形勢下，危害國家安全的做法會更隱蔽，未必以一般的政治組織形態出現，希望設置更多最前沿的手段作偵查，防範及制止案件。有關網絡詐騙，工聯會議員陸頌雄指辦事處接獲很多求助個案，但留意到偵查難度很高，因網上通訊軟件缺乏規管，希望有關部門可參考電話卡實名制，為進入香港市場的即時通訊軟件加設條件，作有限實名登記，防止詐騙。 陳穎欣質疑曾鈺成撰文 民建聯創黨主席曾鈺成日前撰文關注23條立法會否造成過大的打擊面，工聯會議員陳穎欣拍片質疑論點令人「搲頭」，以「曾鈺成關鍵時造反？」為題，形容曾鈺成令人感覺是質疑23條多於支持。民建聯立法會議員何俊賢今天不點名指，對於這種博取流量以及違反愛國者的行為，予以強烈譴責。何俊賢續指，作為愛國者治港的一分子，應該就市民對條例不清晰的地方講解，而不是將任何疑慮都變成攻擊目標。