23條立法｜鄧炳強點名批評海外組織「香港監察」 指越恫嚇官員越顯得官員做得對

政府正就《基本法》第23條立法進行公眾諮詢，工聯會今日再次舉辦諮詢會。保安局局長鄧炳強在會後見記者，點名海外組織「香港監察」聯同80多個「所謂組織」發表的聯署聲明，是無中生有、誤導，抹黑立法工作。 聯署聲明指煽動意圖罪把批評政府的意見刑事化，鄧炳強反駁一些基於事實的正當批評不會違法，罪名是針對挑撥行為。聲明亦要求制裁處理立法的官員，他表示自己正被制裁，亦不怕制裁，越用「黑社會」方式恫嚇官員，越顯得官員做得對。

批評贊助人是反華政客 鄧炳強表示「香港監察」自從在「黑暴」，不停要求外國制裁中央及特區官員，很多反華政客都是贊助人，包括前港督彭定康，亦有很多逃犯出任顧問，包括前民主黨立法會議員許智峯和前本土民主前線召集人黃台仰。而發出聯合聲明的80多個組織，大部分是反中亂港，並收取美國國家民主基金會和英國政府的金錢。

港府強烈譴責和反對「香港監察」和其他組織 特區政府發言人發公告表示，聯署聲明充斥刻意抹黑和與事實全然不符的言論，特區政府必須進行反駁，以正視聽。

發言人表示，聯署聲明中有關「煽動意圖」相關罪行的言論，指「煽動意圖」相關罪行將和平批評政府刑事化是明顯錯誤的，純屬危言聳聽。有關言論刻意漠視諮詢文件第4.8段建議訂明不構成「煽動意圖」的情況。就政府施政作出基於客觀事實、合理和正當批評、指出問題、提出改善意見等的言論根本不會觸犯「煽動意圖」相關罪行。 聯署聲明呼籲在港外國商會和國際企業重新審視風險，更要求對處理第23條立法的相關官員作出所謂「制裁」，是蔑視特區的憲制責任和對特區立法程序的公然踐踏。