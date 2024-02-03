23條立法｜鄧炳強：如知道保安局局長是特務 政策或「累死好多人」 必須揭露有機會作辯解

政府正就基本法23條立法進行公眾諮詢，文件建議設立竊取國家秘密罪。保安局局長鄧炳強指除非能證明公眾利益大於國家安全，才有機會作為合理辯解。他以極端情況為例，若有傳媒知道保安局局長是特務，他執行的政策可能「累死好多人」，傳媒別無他法而必須揭露，情況涉及重大公眾利益，有機會作為辯解理由。 至於傳媒如果從官員的非正式訪問中，即一般傾談「吹風」而取得的資訊。鄧炳強在電台節目指，有關官員應已預計傳媒會報道內容，屬正常獲取的資料，不認為記者是無合法權限披露。

關鍵失實陳述非針對表達意見 文件亦建議設立境外干預罪，包涵關鍵失實陳述，律政司司長林定國表示，有關罪行針對的是客觀事實，而非一般的意見表達，他舉例說如果有人「指鹿為馬，指黑為白」，即是明知錯誤下作出失實陳述，才有機會觸犯相關法例。他希望大家不要引用一些誇張的例子，引起不必要的憂慮。 港大法律學院客座教授陳文敏關注境外干預罪會否矯枉過正，涵蓋一些正常活動，例如本港大學聯同海外機構合作進行研究，最終發表的報告被政府視為錯誤不實，並危害公眾安全。林定國表示，要達到定罪門檻最少有3項元素，包括有清晰手段，再配合境外勢力指使或資助，亦要視乎行為的最終目的是否達到干預效果。他不認為一般正常交流會有問題。鄧炳強補充，境外勢力的定義，包括外國政府及政治組織，不包括境外的學術機構。

有關23條的刑罰，林定國表示，現時最重要是滿足基本法的立法要求及「人大528」決定，今次諮詢要討論控罪元素和辯護理由，反問罪名未定，何有基礎定出刑罰。他說本港採用成文法，一般是列出最高刑罰，具體刑罰則按案情和在各級法院審理而有不同。

湯家驊指從第一日開始已支持立法

湯家驊指從第一日開始已支持立法 另外，行政會議成員兼資深大律師湯家驊表示，曾於2003年撰文，指23條立法並非洪水猛獸，當時關注諮詢方式，又說從第一日開始已支持立法。他指由2003年至今，自己一直是持有偏向民主價值觀，相信法治原則，指「藍營」的人認為他是「黃」，形容自己「兩邊不是人」，但他心安理得。