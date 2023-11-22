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2023-11-22 19:39:43

23條立法｜鄧炳強：料有人抹黑 將「全面應戰」

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鄧炳強表示屆時會多向市民宣傳。(資料圖片)

鄧炳強表示屆時會多向市民宣傳。(資料圖片)

新一份施政報告提到將於明年完成基本立23條立法。保安局長鄧炳強今日(22日)在施政報告致謝議案辯論中表示，局方正參考香港特區過去、現在與將來所面對的國家安全風險，提出政策構思，並確保立法建議是切實可行，亦具有足夠前瞻性，以應對將來可能出現的風險。他又指，局方正檢視哪些行為是《香港國安法》和現行法例未有涵蓋的，並會參考其他司法管轄區的做法，以制定有效和務實的方案和條文，應對上述情況和風險，當中包括外部勢力干預和間諜活動。

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屆時會主動澄清不實言論

鄧炳強續指，已經預料到時有人會在公眾諮詢及立法的過程中，試圖誣蔑特區政府借《基本法》第二十三條立法，打壓人權和自由，故他們會「作好準備，全面應戰。」他表示，在進行第23條立法時，定必針對伺機透過惡意、甚至虛假信息抹黑立法工作的言論，主動而迅速地作出澄清，並與新聞界多溝通，亦會向國際社會清楚解說。他強調，立法針對的是實實在在危害國家安全的行為和活動，與奉公守法的一般市民的日常生活並無關係。

鄧炳強又提到，局方會繼續從多方面提高市民的國家安全意識，包括繼續深化《香港國安法》網上虛擬展覽的內容、舉辦各式各樣的校際比賽，以及支援香港特區國安委設置的國家安全展覽廳，和製作教材和培訓地區導師等。

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