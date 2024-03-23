23條立法｜鄧炳強：每日都有針對香港及國家的抹黑　所以要盡早立法

《基本法》第23條《維護國家安全條例》今日刊憲生效。對於條例草案刊憲十一日就完成審議通過，保安局局長鄧炳強表示，現時每日都有針對香港及國家的抹黑，因此要「早一日得一日」通過條例。條例賦予行政長官會同行政會議權力訂立附屬法例，他指，附屬法例可以令主體法例更有效執行，而不會超越主體法例。

對於條例草案刊憲11日就完成審議通過，鄧炳強在一個電台節目中表示，現時每日都有針對香港及國家的抹黑，因此要「早一日得一日」通過條例。他又說，《基本法》23條草案新增條文，賦權行政長官會同行政會議，可就維護國家安全訂立附屬法例，是為了更有效執行主體法例，同時不會超越主體法例，亦會經過「先訂立、後審議」方式進行。