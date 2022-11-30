23歲運輸工強迫13歲男童口交手淫 否認戀童稱曾非禮女性

23歲運輸工人去年3度侵犯年僅13歲的男童，強迫男童為他手淫及口交，以公開其不雅相片及影片威脅男童與他見面。他承認3項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪、1項製作兒童色情物品及1項刑事恐嚇罪，游德康法官今於區域法院，判其監禁共30個月，下令沒收涉案手機。

被告曾在X口內射精及替X口交

案情指，被告趙康勝與事主X透過1名共同朋友認識。被告於2021年1月某日與X外出用餐及踏單車，期間二人一同進入洪福商場地下的傷殘人士廁所，趙趁X小便時，多次用手觸碰X的陰莖，又迫使X為他手淫。被告以手機錄影下整個過程，X當時嘗試移開以手掩面，但被告扯下X的口罩，被告事後給予X100元買東西吃。被告另於2021年7月某日約X遊車河時，被告到公廁戴上避孕套及要求X為他口交，表示如X令他舒服，便可獲得一對鞋。被告於2021年10月23日在其貨車內，再次要求X為他口交，被告在X的口內射精後替X進行口交，最後被告把X射出的精液吞下，事後送贈一架單車予X。被告3天後因為X不現身而傳送訊息恐嚇X，聲稱會將X的相片及影片打印出來，並張貼於其校內。