23歲運輸工強迫13歲男童口交手淫 否認戀童稱曾非禮女性

23歲運輸工人去年3度侵犯年僅13歲的男童，強迫男童為他手淫及口交，以公開其不雅相片及影片威脅男童與他見面。他承認3項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪、1項製作兒童色情物品及1項刑事恐嚇罪，游德康法官今於區域法院，判其監禁共30個月，下令沒收涉案手機。
被告曾在X口內射精及替X口交
案情指，被告趙康勝與事主X透過1名共同朋友認識。被告於2021年1月某日與X外出用餐及踏單車，期間二人一同進入洪福商場地下的傷殘人士廁所，趙趁X小便時，多次用手觸碰X的陰莖，又迫使X為他手淫。被告以手機錄影下整個過程，X當時嘗試移開以手掩面，但被告扯下X的口罩，被告事後給予X100元買東西吃。被告另於2021年7月某日約X遊車河時，被告到公廁戴上避孕套及要求X為他口交，表示如X令他舒服，便可獲得一對鞋。被告於2021年10月23日在其貨車內，再次要求X為他口交，被告在X的口內射精後替X進行口交，最後被告把X射出的精液吞下，事後送贈一架單車予X。被告3天後因為X不現身而傳送訊息恐嚇X，聲稱會將X的相片及影片打印出來，並張貼於其校內。
心理報告指重犯機會十分高
心理醫生診斷被告患反社會人格障礙及孌童癖，認為被告重犯機會十分高，需要接受心理治療，提升其社交能力，建立健康性生活。
求情指將改善與異性的關係
辯方求情時指被告知錯反省並深感懊悔，被告父親在其15歲去世，令被告缺乏家長監管，但被告否認他孌童，表明決定透過訓練改善與異性的關係，近日嘗試結識異性及追求女性，積極面對負面情緒，將會積極做義工，彌補過錯及回饋社會。
涉案片段可見X既不情願亦感到羞愧
游德康法官指被告過往有多達12項案底，當中包括縱火、非禮未成年人及爆竊等，而被告案發時21歲X當時12歲，二人年紀相差9年，而二人關係不涉及違反誠信，亦沒有武力威嚇，但事件橫跨9個月，被告每次性侵X後均向X給予金錢或禮物，明顯利用X達致個人性快感。雖然本案沒有取得事主創傷報告，但不難想像X如此年輕的男童經歷此類事件會有心理創傷，涉案片段可見X既不情願亦感到羞愧，但沒有證據顯示被告拍攝涉案片段時有意發佈。
游官判刑時指，雖然被告沒有拍攝X的裸照，亦沒有把相片或影片傳送出去，但游官不接納辯方建議法庭以12個月監禁作量刑起點，認為被告與X進行手淫時錄下影片，片中顯示出X的容貌，X亦曾要求被告刪除片段，故被告沒有拍攝X的裸照一事，並沒有減輕被告恐嚇X的嚴重性。法庭為了保護兒童需判以阻嚇性刑罰，終判其監禁共30個月，下令沒收涉案手機。