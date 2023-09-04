25人墮投資騙案失400萬 警拘19人涉洗3.2億黑錢

被捕12男7女(25至42歲)，包括集團主腦、骨幹成員、空殼公司負責人及傀儡戶口持有人，報稱為文員、地產代理、家庭主婦及無業人士，部分人士有黑社會背景，涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」。警方東九龍總區重案組總督察劉浩德指，行動中，警方成功阻截涉案投資詐騙集團轉移約150萬元犯罪得益，而相關傀儡戶口在過去一年處理的款項總額高達3.2億港元，遠超已知騙款數目，警方會追查該集團是否涉及其他騙案或不法活動，不排除作出進一步拘捕行動。

詐騙集團在甲級寫字樓開立投資公司，及製作公司網站，再以「cold call」推銷電話隨機尋找目標，之後會以低風險、高回報作招徠投資倫敦金及虛擬貨幣，其後將投資者的資金作大量虛假買賣但最終均全部「虧損」。警方初步調查，最少25人受騙涉款約400萬元，並發現集團涉利用50間空殼公司及傀儡戶口，在過去一年涉清洗的犯罪得益總額高達3.2億元，19人涉嫌串謀詐騙及洗黑錢被捕。

操控戶口作大量不尋常交易

涉案詐騙集團去年中開始運作，主腦安排成員於甲級商廈設辦公室開設投資公司及成立公司網站，以「cold call」推銷電話隨機尋找投資者，並以低風險、高回報作招徠，進行倫敦金及虛擬貨幣買賣，實際相關投資項目不存在。受害人上釣後，騙徒會以各式藉口，要求受害人以現金或轉帳到指定戶口收取款項，並為受害人在指定應用程式開設帳戶，但相關應用程式實際只是假交易平台；另外，部分人或被游說簽署授權書，授權經紀全權操控他們的帳戶。警方東九龍總區高級督察段玉衡指，集團成員獲授權後，會為帳戶作頻繁或不尋常的交易，又或長期持倉目的是收取高昂交易費和存倉費，最終目的是以各類藉口指受害人帳戶內款項已全數虧損；騙徒又或會製造贏錢或輸錢假象，再哄騙受害人繼續投資，甚至增大投資金額，以獲取更大報酬或追回損失款項。受害人想取回本金或盈利時，則被各類藉口拒絕，甚至要支付高額行政費，最後騙徒亦會失聯。

警方東九龍總區於上周三及四(30至31日)採取行動，搜查包括位於九龍區一甲級寫字樓的投資公司，搜出大量相信與詐騙活動有關的客戶投資協議書；記錄逾1,000個電話號碼、用作打cold-call推銷電話的電話紙；不同款式用作哄騙受害人的電話對答台詞等，相信已搗破一個投資騙案及洗黑錢集團。段玉衡補充指，涉案集團自去年6月開始活躍，運作具規模及較為成熟，除會租用商廈作辦公室外，亦發現不法集團當公司運作一段時間後，將公司倒閉，再在其他商廈開設另一間新公司，以逃避執法部門偵測。