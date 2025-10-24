2500私家醫生能上傳病人紀錄 政府資助私營醫療駁醫健通

政府醫健通推出多年，一直鼓勵私營醫療機構和私家醫生上載病人紀錄。醫務衛生局指，至今有約2,500名私家醫生具備相關能力，已推出認證計劃嘉許已達技術要求、有能力上傳紀錄至系統的私營醫護提供者，並推出支援計劃資助私家醫生，轉用能接通醫健通的臨床醫療管理系統，冀參與人數未來一、兩年有明顯增幅。 本港市場上有5個已連通醫健通系統的臨床醫療管理系統，覆蓋七、八成私家醫生，連同個別醫療機構的自家系統，目前全港九成醫生已登記使用醫健通。不過，醫衛局指現時只有約三成私家醫生，即約2,500人具備上傳病人紀錄到醫健通系統的能力。

當局推出認證計劃，以金、銀、銅3級標誌嘉許已達相關技術要求的私營醫護提供者，並設醫務化驗中心和放射診斷中心的專屬標誌，供市民分辨可上傳紀錄的醫療機構或醫生。至今有逾180個私營醫護提供者獲得認證，涉及約2,500名私家醫生。 為鼓勵更多私營醫療機構參與上載紀錄，醫衛局推出支援計劃，每個申請資助的醫護提供者或醫療機構，最多可為50名合資格醫生申請每月500元資助，最長12個月，期間他們須轉用能接通醫健通的臨床醫療管理系統及持續上載紀錄。醫衛局首席助理秘書長林冰冰指，現較常見上載的紀錄包括藥物紀錄、化驗報告、針卡等，下階段是鼓勵更多私家西醫上載紀錄，冀未來一、兩年參與人數能有明顯增幅，「最終當然想所有醫生參與。」