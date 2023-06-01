26歲收銀員誘兩女童賣初夜　女警扮12歲應約斷正　今被判囚22個月

李官判刑時指，心理醫生和背景報告對被告的評價一般，心理醫生認為被告被未發育的女童吸引，重犯機會高，被告亦拒絕治療。李官認為被告如想改過，理應尋求專業協助，以免重蹈覆撤。李官表示本案加刑因素為被告以12至13歲女童為目標，並以年輕人常用的社交平台尋找目標，而年幼女童心智未成熟，易受騙或被利用，幸好被告未成功已被捕，案件亦不涉及威嚇或威迫，才沒有對女童造成不能逆轉或不可磨滅的創傷。被告以個人行事，未有涉及犯罪組織，但凡涉及幼童的案件，均屬加刑因素，判被告入獄22個月。

26歲油站男收銀員去年初利誘兩名12歲女童賣淫，從中賺取佣金，卧底女警員最終揭發事件。他早前承認3項企圖促使他人成為娼妓罪，他被捕後在警誡下承認「我今日約啲囡出嚟，想介紹佢哋做雞，我就可以賺佣」。區域法院暫委法官李志豪今判被告入獄22個。

被告問女童是否處女或大胸

案情指，案情指，女事主X（12歲）於去年3月17日透過同學認識被告。被告指X只要在被告安排下與男人性交，或介紹其他女童給他，便可賺錢。被告知悉X是處女及大胸後，便稱可為X找客人「買」她的「第一次」；X的同學Y其後為證實被告安排賣淫，主動和被告聯絡。被告稱Y與第一個客人首次性交，可賺3,000至5,000元。

向女警稱讓客舔下體可多賺 2 00 元

警方接獲報案後，派出女警員喬裝12歲女童調查本案，並在WhatsApp主動與被告交談，被告誘導女警員與男子到酒店性交或介紹女童給他，以提供性服務和進行性交易的方式「搵快錢」。被告與女警相約見面時，向女警稱如她是處女並向客人獻上第一次，可為她爭取4,500元報酬，他亦會破例只抽佣200元至300元，行動曝光後警方拘捕被告。

被告沈X韋，26歲，報稱為油站職員，他早前承認於2022年3月17日，在香港企圖促致女童X及女童Y成為娼妓；以及承認於同年3月22日，在香港企圖促致警務人員24646成為娼妓。控方透露，被告有非禮和遊蕩罪案底。