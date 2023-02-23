26歲男子路試「肥佬」500元利是賄考牌官判囚6個月 官斥：膽大包天

被告巴宇恒（26歲、車房技工），控罪指他於2022年11月29日在香港荃灣駕駛考試中心附近，無合理辯解而向公職人員即運輸署二級考牌主任鄧士楓，提供港幣500元，作為鄧士楓作出或不作出憑其公職人員身分而作的作為，即對在荃灣駕駛考試中心參加駕駛考試的巴宇恒給予及格，而向鄧提供該利益。

26歲男子於去年11月，涉嫌在商用車輛中型貨車駕駛考試中犯錯後，以500元行賄運輸署考牌官圖獲考試及格，被控1項向公職人員提供利益罪。被告今日（23日）於西九龍裁判法院認罪及同意案情，被判監6個月。

官：被告明顯有備而來 性質嚴重

裁判官曾慶東判刑時斥責被告膽大包天，目無法紀，又指被告能隨手拿出利是行賄考牌官，明顯是有備而來，並非只是一時情急而犯法，曾官又稱，被告所犯的貪污罪行性質嚴重，打擊香港的核心利益及價值，玷污本港的廉潔社會風氣，法庭必須判處被告阻嚇性刑罰，以向公眾傳遞正確信息。以監禁9個月為量刑起點，考慮到被告認罪，故將刑期扣減3個月。

案情透露，被告於2022年11月29日到運輸署荃灣駕駛考試中心參加商用車輛中型貨車駕駛考試，由一名運輸署二級考牌主任主考。被告在駕駛考試中犯下嚴重錯誤，車輛撞上路邊，獲即時告知考試不及格。被告其後向該考牌主任提供一封500元現金利是，圖獲對方給予及格成績。該考牌主任在駕駛考試結束後向運輸署報告事件。廉署接獲貪污投訴，其後當場拘捕被告。