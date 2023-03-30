26歲青年多次與同母異父妹性交 亂倫及非禮等罪成判囚1年半

現時26歲男子於2017年至2020年間，與年齡相距7年的同母異父胞妹，多次做出親熱行為，更到父母床上進行無套性交，其後表明認罪後亦棄保潛逃。該男今日（30日）於區域法院（轉移至荃灣法院）承認猥褻侵犯及亂倫等共6罪，區域法院暫委法官溫紹明指，被告作為兄長，理應需要保護及照顧妹妹，加上雙方進行性行為時亦沒有使用安全套，乃屬加刑因素，遂判處被告入獄18個月。

控罪指，被告LYJ承認2項猥褻侵犯罪、3項亂倫罪，及1項無合理因由而沒有按照法庭的指定歸押罪。

被告稱來港後不久便與X發展戀情 期間當X是「老婆」

案情透露，被告出生於1996年，其母親改嫁後再在2003年誕下女童X，屬同母異父的兄妹，被告的繼父，即X的生父在2018年發現被告與X關係過分親密，超出兄妹關係，要求被告搬走。但搬走前的2017年8月某日中午，當時14歲的X行經坐在沙發的X時，被告隔着上衣大力「揸」X的一邊胸部一下，另同年7月底至8月某日，被告到X的睡房，並表示想與X做愛，便脫下兩人的衣服，在沒有戴上安全套下，嘗試與X性交，但不肯定有否成功插入。

數天後，只有被告和X在家時，「攬攬錫錫」，更表示想與X做愛，X同意，便到父母的睡床上兼沒有安全套下，與X進行性交，及在她背部射精，再到2018年1月某日，X在睡房拉下校裙拉鍊時，被告從後抱著X，X亦隨即轉身擁抱被告，其後兩人到床上互相撫摸及性交；而且於2020年4月某天，X為了打算聊聊兩人的關係而到被告住所，期間被告表示想與X性交，X不知如何拒絕下，再次發生性行為，之後X在同年10月被發現在學校吸煙及情緒不穩，就向學校教師透露曾與其兄長有性關係，翌日被告被捕以及在警誡下稱與X關係良好，來港後不久便與X發展戀情，期間當X是「老婆」，曾多次性交，同時知道何謂亂倫，但不清楚亂倫為犯法行為。

另一項控罪，被告在2022年3月表示會認罪，並排期於同年7月答辯，但被告未有現身應訊，因而發出拘捕令，及至約2個月後，在西貢赤徑露營場地再次被捕。

辯方求情：被告只是愚昧地混淆了兄妹之情

辯方求情表示，被告只是愚昧地混淆了兄妹之情，才會做出「天理不容」之事。惟溫官聽罷後，指出被告對妹妹有關心，僅表達他的壓力及慘況，質疑是否因加害人需要坐監，並表明「但佢係抵死架喎」，又認為被告如今尚未意識到他知錯，若被告無提出性要求，事情根本不會發生，強調即使是對方要求，作為年長男性理應拒絕。

溫官判刑時指，被告比X年長7歲，理應要保護及照顧胞妹，卻作出侵犯行為，加上3次亂倫事件發生時，X年僅14歲及16歲，亦沒有使用安全套，屬加刑因素。溫官再指，考慮到被告案發時只有21歲，剛移居香港並仍在適應期間，被告並不是利用事主年少無知而犯案，另被告曾經因他萬念俱灰擬自殺，在途人協助才打消念頭，可見因案件承受壓力，在判刑時亦會考慮，遂判處監禁18個月。