27歲老師Sasha患罕見淋巴瘤第四期　病情告急成功眾籌200萬元用新療法

【20:32更新】Sasha表示已成功眾籌200萬元
現年27歲的英文老師黃莛恩(Sasha)去年12月確診罕見的原發縱膈大B細胞淋巴瘤(PMBL)第四期，其間一直樂觀抗癌並完成6次化療，可惜病情突然惡化，腫瘤於化療期間重新快速生長。她近日在社交網站引述醫生稱，認為二線化療及骨髓移植作用不大，只好寄望在新藥療法，惟相關費用十分高昂，故在網上公開呼籲有心人籌募約200萬元醫療費。
至今日(12日)晚上8時許，Sasha在社交網站宣布眾籌200萬元的目標已經達成，「萬分感激大家，每一位心意我都永遠感激！」她又稱，完全感受到一眾有心人的愛，承諾之後會盡最大努力「打好呢場仗」。
新療法成唯一生存希望
於香港樹仁大學畢業的Sasha周日(11日)分別在Instagram和眾籌網站「GoGetFunding」發文稱，現時唯一生存的治療希望為嵌合抗原受體T細胞療法(Car T)，但本港公立醫院未有提供這項技術，而醫療費用亦要接近200萬元。
坦言無能力負擔高昂醫療費
Sasha透露雙親自小離異，父親在疫情期間沒有收入，任職巴士車長的母親收入微薄兼同時要供養3名子女。至於她本人在接受治療時無法工作，早前治療的藥費和日常開支也耗盡個人積蓄，坦言沒有能力負擔高昂醫療費用，「但Car T係我打嬴淋巴瘤既(嘅)唯一希望。」
此外，Sasha表示自己患病前是一名成人英文老師，希望日後可繼續用自己的熱情教育更多人，又相信年輕的她可以接觸更多學生、學習更多事情。她希望可以籌集足夠醫藥費，「用Car T」擊敗淋巴瘤。
樹仁副校長到醫院探Sasha
據樹仁大學的「SyMediaLab新傳網」報道，該校協理副校長(學生事務)葉秀燕和學生財務及對外聯絡主管梁依雯今日到醫院探望Sasha，了解其情況、意願和需要以提供可行協助，大學校友亦將全力聯絡和呼籲眾校友參與捐款。