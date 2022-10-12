29歲博士生港大內拉女生到心口摸其臀部 官判160小時社服令。(資料圖片)

29歲港大機械工程博士生涉在校園內向一名女學生搭訕，尾隨對方後猛力拉她至胸口，又於扶手電梯上伸手摸其臀部中間的罅隙。博士生否認普通襲擊及非禮兩罪，兩周前被裁定全部罪成。暫委裁判官朱文瀚於東區裁判法院判刑指，法庭已參閱被告的報告，認為判社會服務令能起阻嚇作用，並給予其機會更生，遂判他社服令160小時，寄語他重新做人，不要辜負父母的期望。

被告關偉鵬於2022年1月26日，在香港島西環薄扶林道78號香港大學站百週年校園LG層扶手電梯猥褻侵犯女子X；以及同日於百週年校園540號房外的走廊襲擊X。

辯方曾以被告成就求情

辯方早前求情指，被告於內地修讀本科及碩士學位，曾獲國家獎學金，其後來港讀書，又曾發表逾60篇論文及擁有23項專利，並在光通訊的領域有所成就。辯方透露校方將就其定罪召開紀錄聆訊，可能對他學席有影響。

官指被告 過往是品學兼優好學生

朱官判刑時引述案情稱，本案發生在大學校園，被告向受害人X搭訕不遂卻鍥而不捨跟隨她，而她已表明不願跟被告有接觸。之後被告突然用力捉住X手臂，試圖拉她至沒有閉路電視拍攝到的暗角，可以肯定的是被告懷有不軌意圖。接著X掙脫離開，被告仍然尾隨，到扶手電梯後更非禮對方臀部。裁判官明言本案可判處監禁式刑罰，但考慮到被告有悔意，警誡下表示因一時衝動犯案，認同行為非常自私，承諾不會再犯，故適合給予機會更生。裁判官又言，被告初犯、有良好背景，過往是個品學兼優的好學生，相信判社會令已能起足夠阻嚇作用。