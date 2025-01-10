29歲男求愛不遂跟蹤女同事判入獄 出獄再跟蹤 官判監2個月

29歲男子求愛不遂後，於去年3次跟蹤前女同事，被判囚8周，去年9月底出獄。出獄後於10月旋即再度跟蹤同一名女同事，早前承認一項遊蕩導致他人擔心罪。西九龍裁判法院裁判官李志豪今判被告監禁2個月。
被告巫X靈報稱無業，承認於2024年10月17日，在葵涌大連排道192號至210號偉倫中心外，在上述公眾地方遊蕩，而他單獨在該處出現，導致女事主X合理地擔心本身的安全或利益。
表白失敗後跟蹤女同事
案情指，被告與女事主X本為同事，被告2023年6月首次向X表白遭拒，其後再接再厲，但一直被拒。被告自2024年1月開始會在X的住所附近出現，以及跟蹤她回家。X於同年9月27日及10月8日，曾2次在位於葵涌的辦公室附近看到被告，更於10月14日在辦公室附近的山坡上發現包括疑似鏡頭及太陽能板在內的物品，懷疑與被告有關，於是報警。
X父擔心接送上班
X的父親因擔心X再遭被告騷擾，故會接送X上下班。X於2024年10月17日下午約5時在葵涌下班，突然看見被告站在後方的燈柱後，與她相距約7米，於是告訴父親。X與父親跟着被告，被告則走向偉倫中心並逃走，X大叫，期間有路人協助截停被告。X報警，警方同日下午約6時拘捕被告，他在警誡下否認犯案，並說：「我啱啱行完山，去緊葵芳地鐵站番屋企。」被告又在錄影會面中否認犯案，稱與X是前同事關係，又聲稱他首次示愛時，X沒直接回答。他聲稱，事發當日在葵涌遇見X，因早前被捕的經歷而擔心再惹事端，於是走向偉倫中心，想遠離X及其父親。
辯方求情：與人溝通出問題才犯案
辯方稱，被告已因案失去自由3個月，期間已反省，心理報告結果顯示，他的重犯機會低。辯方說，被告案發時是「過份咗」，已上一課，而他在與律師會面時溫文有禮，相信他只是在與人溝通方面出現問題才犯案。辯方指，被告的母親及社工今有到庭支持，社工已表明會積極地向他提供輔導服務，以助改善他在與人溝通以及交朋結友方面的能力。
官：坦白認罪是唯一求情理由
李官指，心理報告內容對被告有利，他過往一直奉公守法，後來因感情問題而犯案。李官說，坦白認罪是被告唯一的求情理由，但他在上次定罪後不久又再犯案，受害者是同一人，其行為對受害人造成極大壓力及滋擾，影響對方的正常生活，因此監禁是合適判刑選項。李官以3個月為量刑起點，考慮到被告認罪，給予三分之一刑期扣減，終判他入獄2個月。李官表示，被告現已獲社工協助，希望他不要再犯案。