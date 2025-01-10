29歲男求愛不遂跟蹤女同事判入獄 出獄再跟蹤 官判監2個月

29歲男子求愛不遂後，於去年3次跟蹤前女同事，被判囚8周，去年9月底出獄。出獄後於10月旋即再度跟蹤同一名女同事，早前承認一項遊蕩導致他人擔心罪。西九龍裁判法院裁判官李志豪今判被告監禁2個月。 被告巫X靈報稱無業，承認於2024年10月17日，在葵涌大連排道192號至210號偉倫中心外，在上述公眾地方遊蕩，而他單獨在該處出現，導致女事主X合理地擔心本身的安全或利益。 表白失敗後跟蹤女同事 案情指，被告與女事主X本為同事，被告2023年6月首次向X表白遭拒，其後再接再厲，但一直被拒。被告自2024年1月開始會在X的住所附近出現，以及跟蹤她回家。X於同年9月27日及10月8日，曾2次在位於葵涌的辦公室附近看到被告，更於10月14日在辦公室附近的山坡上發現包括疑似鏡頭及太陽能板在內的物品，懷疑與被告有關，於是報警。

X 父擔心接送上班 X的父親因擔心X再遭被告騷擾，故會接送X上下班。X於2024年10月17日下午約5時在葵涌下班，突然看見被告站在後方的燈柱後，與她相距約7米，於是告訴父親。X與父親跟着被告，被告則走向偉倫中心並逃走，X大叫，期間有路人協助截停被告。X報警，警方同日下午約6時拘捕被告，他在警誡下否認犯案，並說：「我啱啱行完山，去緊葵芳地鐵站番屋企。」被告又在錄影會面中否認犯案，稱與X是前同事關係，又聲稱他首次示愛時，X沒直接回答。他聲稱，事發當日在葵涌遇見X，因早前被捕的經歷而擔心再惹事端，於是走向偉倫中心，想遠離X及其父親。