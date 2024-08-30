3嶺大生涉「請槍」代考英語成績　警通緝3人 (更新)

內地社交平台「小紅書」近日流傳一封身兼嶺南大學學生紀律委員會主席的協理副校長劉智鵬，發給所有本科生及研究生的電郵，指有3名學生因提交「代考生」的托福(TOEFL)或雅思(IELTS)英語國際考試成績而被紀律處分，包括在成績表記過、立即停學一年，期間不得畢業及須完成100小時大學服務，校方已就事件向警方報案。劉智鵬接受本地傳媒查詢時確認事件，指涉事3人透過中介「請槍」，成績表上相片與身份證明文件不符；教育局則指各間大學對涉嫌提交虛假文件的行為均是「零容忍」。

劉智鵬 ：無趕3人出校算 「網開一面」

該帖文是由一名叫做「Tina」的用戶上傳，標題為「香港嶺南大學再次爆雷」，內容交代上述事件。嶺大回覆傳媒查詢，並無透露涉事學生的身份，以及是本地、內地抑或是海外學生，僅指事件涉及學生個人資料，已交由警方處理，大學不評論，強調十分重視學生學術誠信，有既定機制檢視學生學術資料真確，如發現有人學歷造假，大學將採取紀律處分及報警。

嶺大協理副校長劉智鵬接受本地傳媒查詢時確認事件，指涉及學生畢業時需提交的國際英語考試成績證明，但他不評論個別事件，並稱在常設機制發現事件，反映校方的監察系統有效。

警列企圖詐騙暫無人被捕

他又坦言「我們現在很慘，你知不知道？」他指現時需要再緊張些去核對學歷，要總動員去核對。他呼籲讀書自己報名，不要相信中介，又形容保留涉事3人學籍，沒有趕他們出校算是「網開一面」，但必須報警，因為是偽造文件。

警方指，上月23日接獲校方職員報案，稱3名學生向校方提交懷疑屬於他人的公開試成績，案件列作「企圖詐騙」，目前仍在調查，暫未有拘捕任何人。