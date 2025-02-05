3年接758宗大灣區置業投訴 單位完工9個月被揭無洗手間 消委會推住房錦囊防中伏

大灣區租樓置業近年成港人一大選擇，但不同地區法則、文化不同，消費者租樓置業要小心。消委會過去三年接獲758宗涉大灣區置業求助，除了涉遅交樓外，亦有不少是裝修問題。消委會提醒消費者置業前要做好功課，而其網站推出了《大灣區住房錦囊》平台，展示不同城市的置業和租樓流程及注意事項，又指「即使事件唔係香港發生，消委會仍可幫助你」。 消委會過去三年接獲758宗涉大灣區置業求助，其中709宗涉香港物業，其餘就涉澳門及內地物業。消費者委員會主席陳錦榮指，一宗2022年的個案均涉233萬元物是所有個案中最高，事主於2019年向內地發展商簽訂合約，購買橫琴一個總價值住宅物業，但到2020年的交樓期限後，承辦商以國家疫情政策為由推遲3個月交樓。

投訴人及後向發展商列明當地於2018年起實施的規例，認為發展商違約並應承擔違約責任及賠償。但發展商呢一直稱資金不足，未有根據解約協議向投訴人退款；投訴人感無助，便向消委會求助會方就轉介其聯絡當地消費者保障組織處理事件。消委會其後未有接到跟進投訴。 完工9月後被揭無裝修洗手間 另一宗個案就在去年接獲，投訴人於2018年購入223萬的珠海商往兩月用單位，合約定明在2021至2022年完工，但投訴人在2022年9月實地視察發現，單位完全無裝修，亦無洗手間；發展商之後簽署協議書，分期賠償40多萬，但投訴人超過一年都未有收到款項，2024年向消委會求助。消委會獲發展商在港辦公室回覆，稱有其公司的珠海辦公室已安排專人處理投訴人要求，而會方亦之後未有接到跟進投訴。

陳錦榮希望，透過上述個案呼籲消費者， 遇到問題，尤其與大灣區相關，都可以向香港消委會求助，「唔好以為唔係香港發生處理唔到」，會方 擁有完善的消費者保障網絡，協助處理投訴。

大灣區住房錦囊 另外，陳錦榮又提到，今日(2月5日)正式推出全新一站式網上平台 《大灣區住房錦囊》，平台覆蓋香港、澳門及內地9大城市，購買一手樓、二手樓及租樓所需資訊。《錦囊》設五大專題頁面，包括「城市專頁」，列明介紹置業所需文件、樓市政策、物業管理資訊；「買樓租樓流程」以圖表形式清晰展示買樓租樓流程、法律程序及「地方特色」；「提提你＋個案分享」，就以真實個案提醒消費者在境外置業或租樓時的注意事項；「大灣區住房註釋」則有香港、澳門及內地的房地產專業用語並作出對照。