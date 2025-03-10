3月17艘大型郵輪訪港 5400船客昨埋岸遊啟德寨城 羅淑佩：充分發揮協同效應

推動郵輪旅遊業發展是政府其中一項重點工作，今個月共有17艘大型郵輪訪港，昨日更在兩大郵輪碼頭再現4艘訪港國際郵輪同時靠岸的景象，為本港帶來約5,400名旅客。部分郵輪旅客抵埗後參與本地特色遊，包括遊覽啟德體育園、九龍寨城公園等，政府認為這充分發揮啟德郵輪碼頭與周邊設施的協同效應，有旅遊業界亦指出這正正顯示只要有足夠交通，接載旅客前往啟德一帶已足以滿足他們需要。

文化體育及旅遊局長羅淑佩在社交網站表示，本月一共會有17艘大型郵輪停泊香港，其中4艘由上周六起先後訪港，包括停靠啟德郵輪碼頭的名人千禧號(Celebrity Millennium)、歌詩達莎倫娜號(Costa Serena)，以及尖沙咀海運碼頭的銀海詩語號(Silver Whisper)和世鵬郵輪(Seabourn Encore)。旅發局表示，4艘郵輪合共載有約5,400名旅客，他們分別來自31個國家或地區，包括內地、美國、英國、加拿大、日本和新加坡等。 郵輪旅客抵港後除到訪傳統熱門旅遊景點，部分旅客亦參與旅發局提供的九龍東新舊景點岸上行程，包括到訪啟德體育園、到啟德商場AIRSIDE參與「走進香港，走進香港電影」九龍城寨之圍城電影展覽，一睹電影《九龍城寨之圍城》多個經典電影場景，並前往九龍寨城公園追溯城寨歷史遺跡，以及品嘗港式蛋撻、遊覽志蓮淨苑及南蓮園池等。

開拓出發地旅行社包船行程 羅淑佩指，今個月停泊香港的17艘大型郵輪包括銀海新星號(Silver Nova)和安妮女王號(Queen Anne)兩艘新建成的豪華郵輪，不少高增值船客更會在香港過夜，而昨晚離港的歌詩達賽琳娜號就開拓由菲律賓出發的旅行社包船行程。她表示，包括啟德體育園的全新九龍東岸上行程，充分發揮啟德郵輪碼頭與周邊設施的協同效應，實踐政府在郵輪旅遊發展行動計劃的承諾。她又期望「香港盛滙超級三月」讓旅客感到賓至如歸，一來再來。旅發局預告，本月18至19日期間將有3艘大型國際郵輪停靠香港，其中兩艘為首次訪港，每艘郵輪載客量均超過2,000人。

反映郵輪碼頭毋須設購物中心 據旅發局前年一項調查，在香港登船或離船的訪港郵輪旅客，於岸上的人均消費約為3,000元，按此推算這兩日的5,400名旅客合共可帶來1,620萬元消費額。香港旅遊促進會總幹事崔定邦稱，郵輪旅客本身已屬於高消費旅客，不需要過分聚焦人均消費額，因本港附近有很多港口一同競爭搶客，能夠吸引到國際郵輪停靠已經取得很大的效益。啟德郵輪碼頭應對旅客落船的交通安排一度為人詬病，身兼香港非專利巴士聯會副秘書長的崔定邦指，有關情況現已改善，又說旅發局新行程安排正好顯示郵輪碼頭毋須設有購物中心，只要有足夠旅遊巴把旅客帶到啟德體育園或港鐵啟德站一帶，「大把嘢買啦」。他同時建議政府將來應改用旅遊巴接載旅客，指旅遊巴設有行李艙兼司機和導遊會協助搬行李，「能夠提供到更高貴服務，先襯得起旅客。」