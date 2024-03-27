3款進口台灣雪糕大腸菌超標 有樣本每克含800萬大腸菌

食物環境衞生署食物安全中心表示三款台灣進口冰凍甜點樣本的大腸菌群含量和總含菌量超出法例上限，有關食品已被封存，並無流出市面。中心正跟進事件。

三款甜點包括「Ms. HoHo」的木瓜牛奶雪條、西瓜牛奶雪條和「不要對我尖叫，日常茶間」的提拉米蘇奶茶雪條。中心發言人指，中心透過恆常食物監測計劃，在進口層面抽取上述冰凍甜點樣本進行檢測。

檢測結果顯示，5個木瓜牛奶雪條樣本的大腸菌群含量為每克2,300個至72,000個，其中四個樣本的總含菌量為每克52,000個至800萬個；5個西瓜牛奶雪條樣本的大腸菌群含量為每克660個至2,600個，總含菌量為每克73,000個至1,00000個；5個提拉米蘇奶茶雪條樣本的大腸菌群含量為每克1,800個至7,800個，總含菌量為每克11,0000個至19,0000個，均超出法例上限。