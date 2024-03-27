3款進口台灣雪糕大腸菌超標 有樣本每克含800萬大腸菌

食物環境衞生署食物安全中心表示三款台灣進口冰凍甜點樣本的大腸菌群含量和總含菌量超出法例上限，有關食品已被封存，並無流出市面。中心正跟進事件。
三款甜點包括「Ms. HoHo」的木瓜牛奶雪條、西瓜牛奶雪條和「不要對我尖叫，日常茶間」的提拉米蘇奶茶雪條。中心發言人指，中心透過恆常食物監測計劃，在進口層面抽取上述冰凍甜點樣本進行檢測。
檢測結果顯示，5個木瓜牛奶雪條樣本的大腸菌群含量為每克2,300個至72,000個，其中四個樣本的總含菌量為每克52,000個至800萬個；5個西瓜牛奶雪條樣本的大腸菌群含量為每克660個至2,600個，總含菌量為每克73,000個至1,00000個；5個提拉米蘇奶茶雪條樣本的大腸菌群含量為每克1,800個至7,800個，總含菌量為每克11,0000個至19,0000個，均超出法例上限。
受影響產品已全數封存
食物安全中心已知會涉事進口商上述違規事項，受影響產品已全數封存，沒有流出市面。中心將暫時撤銷較早前簽發予該進口商銷售有關產品的批准；並會繼續跟進事件和採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。中心提醒，根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於一百個大腸菌群或多於五萬個細菌。違法者一經定罪，最高可處罰款一萬元及監禁三個月。大腸菌群含量和總含菌量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。