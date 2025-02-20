3歲女童疑遭父虐殺曾稱唔鍾意罰企 母指「一個眼神已經驚喇」

被告案發時女友、死者母親梁小欣今續以視像方式作供，高級檢控官林曉敏主問下，梁小欣提到死者當時經常受罰，被撞頭、抽腳、淋冷水等，最常被罰站企，死者「成日都覺得唔知做乜要罰」。梁小欣交代2020年4月到5月曾於被告父母顯徑邨居所居住了約1個月，林曉敏引用梁小欣與被告的WhatsApp訊息，庭上播放錄音訊息，死者曾向被告稱「爸爸我唔鍾意罰企」，被告回覆指「好肯定係你教」；被告另指死者「喺爺爺度（顯徑邨居所），唔可以由朝喊到黑，冇一日冇喊」，梁小欣今否認死者一天到晚都在哭，解釋只是哭得比人多。

被告要人「完全聽佢話」

梁小欣曾發訊指「你淨係一味諗住要點樣制服佢」，梁小欣今解釋被告要人「完全聽佢話」，2人同居時被告本來要制服自己，「家暴我、困住我、整爛我鍾意嘅嘢、嚇我令我信服佢⋯⋯逼你就範聽佢話」，接回死者同住後，被告便改為要制服死者。後來WhatsApp訊息中，梁小欣發訊提到死者「無厘啦更喺度喊」，今解釋因為當時死者「見到（被告）一個眼神已經驚喇」，擔心受罰。

母稱女兒住顯徑邨生活愉快

梁小欣交代死者除了遭被告懲罰時候之外，其餘時候可以與表親等小孩一同玩耍，因此於顯徑邨居所生活愉快，惟期間一度攜女離家出走，搬回深水埗居所。庭上再播放錄音訊息，二人一同錄音，梁小欣問「係咪掛住爸爸呀？」死者答「係呀」，梁小欣指「咁你咁樣點算呀？成日喊⋯⋯」再連番提問「可唔可以唔喊呀？」、「得唔得呀？」死者不情願地低聲答道「嗯」、「得」。