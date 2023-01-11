3漢涉3宗罪被捕 青年疑走上輕鐵頂天秤拍攝

有人疑玩極限運動Parkour(飛躍道)爬上屯門一個輕鐵站月台頂，再跳上一輛埋站輕鐵車頂；輕鐵行駛期間，相關人士持續錄影，列車在屯門站埋站才跳落月台離開。港鐵回應指留意相關影片，並已報警；呼籲市民顧己及人，不應作出任何不適當和危及個人人身安全行為。警方網罪科經調查後，昨在沙田和屯門拘捕3名男子(21至24歲)，分別任職送貨員、機械維修員和學生，涉未經許可在限制飛行區內進行飛行、妨擾罪及香港鐵路條例故意危害安全罪。

有社交平台用戶前晚上載一段影片，片長約1分25秒，影片顯示有人疑在輕鐵玩極限運動，沿途一直拿着手機錄影。2名男子先爬上在屯門鳳地輕鐵站頂部，其中1人在鏡頭前表示：「呢一刻係我人生(心臟)跳得最快嘅一分鐘」，當一列輕鐵埋站時，他們再從站頂跳到車頂。之後列車開出，有興奮聲音傳出「屯門界KOL亨哥」，隨即拍攝四周環境，又稱「為你哋介紹屯門嘅夜景」。當輕鐵駛入屯門站，2名青年即從車頂躍下，跑離車站。站內途人亦為之側目。另外，同一個社交平台專頁亦有多條片段，片中有人懷疑曾闖進多個地盤，攀上樓頂或天秤拍攝。