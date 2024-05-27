3警與15歲女童性交　兩被告涉接觸事主轉介區院訊

被加控 妨礙司法公正罪

3名被告分別為姚燕武(29歲)、賴子樑(28歲)及吳星熠(28歲)，同報稱公務員。今出庭應訊的兩名被告是姚燕武及吳星熠。就本案的控罪指，兩人在2023年12月23日，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，其中姚燕武代表吳星熠提出給少女10萬港元，以換取少女不出庭作證。

就兩人的非法性交案，姚燕武被控一項「煽惑16歲以下兒童與他或向他作出嚴重猥褻行為罪」，兩項「向16歲以下兒童作出嚴重猥褻作為罪」，及一項「與16歲以下女童非法性交罪」。他在2021年9月30日，煽惑15歲女童X，與她或向她做出嚴重猥褻行為；另在2021年1月1日至2022年2月15日之間某3日，在荃灣大河道翠園賓館，分別兩度向女童X做出嚴重猥褻行為，即兩次口交，以及一次非法性交。