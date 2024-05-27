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2024-05-27 18:29:26

3警與15歲女童性交　兩被告涉接觸事主轉介區院訊

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沙田裁判法院。(資料圖片)

沙田裁判法院。(資料圖片)

3名男警涉嫌在2021至2022年於交友程式結15歲少女分別與少女發生性行為，被控與年齡在16歲以下的兒童非法性交等罪。其中一早前認罪判囚16餘下兩人不認，惟2人於候審時疑曾接觸涉案少女，提出給予10萬港元，換取她不出庭作證，因而被加控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。該案件今(27日)於沙田裁判法院提訊，被告暫毋須答辯，以待控方申請轉介至區域法院審理。裁判官將案件排期於613日在區域法院提訊，兩名被告須還押。

被加控妨礙司法公正罪

3名被告分別為姚燕武(29)、賴子樑(28)及吳星熠(28)，同報稱公務員。今出庭應訊的兩名被告是姚燕武及吳星熠。就本案的控罪指，兩人在20231223日，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，其中姚燕武代表吳星熠提出給少女10萬港元，以換取少女不出庭作證。

就兩人的非法性交案，姚燕武被控一項「煽惑16歲以下兒童與他或向他作出嚴重猥褻行為罪」，兩項「向16歲以下兒童作出嚴重猥褻作為罪」，及一項「與16歲以下女童非法性交罪」。他在2021930日，煽惑15歲女童X，與她或向她做出嚴重猥褻行為；另在202111日至2022215日之間某3，在荃灣大河道翠園賓館，分別兩度向女童X做出嚴重猥褻行為，即兩次口交，以及一次非法性交。

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被告吳星熠則被控兩項「向16歲以下兒童作出嚴重猥褻作為罪」、一項「與16歲以下兒童非法性交罪」，及一項「製作兒童色情物品罪」，指他於20211124日及2022117日，兩度與女童X作出嚴重猥褻行為；於20211225日，與女童X非法性交；以及同日用手機製作包含兒童色情內容的4張圖片。

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