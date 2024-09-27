3越南人經營無牌食肆賣貓狗肉 囚17個月2星期

一個越南籍家庭4名成員，今年2月初在旺角上海街無牌經營食肆並出售貓狗肉，4人被控「售賣狗肉作食物」等罪，其中3人早前認罪，餘下1人否認控罪，經審訊後裁定罪脫。案件今日於西九龍裁判法院判刑，3名認罪被告判入獄17個月2星期。

認罪的3名被告，年齡由26歲至50歲；至於16歲的第四被告則獲判無罪。4人分別是夫婦、兒子及女婿關係。裁判官朱文瀚表示，3名被告初犯並第一時間認罪，但控罪性質嚴重，涉及5.4公斤狗肉及4公斤貓肉， 即涉及多隻可憐貓狗，而且案情特殊，他們非法入境並經營無牌食肆、非法售賣貓狗肉，加重了罪行的嚴重性。