3越南人經營無牌食肆賣貓狗肉 囚17個月2星期

一個越南籍家庭4名成員，今年2月初在旺角上海街無牌經營食肆並出售貓狗肉，4人被控「售賣狗肉作食物」等罪，其中3人早前認罪，餘下1人否認控罪，經審訊後裁定罪脫。案件今日於西九龍裁判法院判刑，3名認罪被告判入獄17個月2星期。
認罪的3名被告，年齡由26歲至50歲；至於16歲的第四被告則獲判無罪。4人分別是夫婦、兒子及女婿關係。裁判官朱文瀚表示，3名被告初犯並第一時間認罪，但控罪性質嚴重，涉及5.4公斤狗肉及4公斤貓肉， 即涉及多隻可憐貓狗，而且案情特殊，他們非法入境並經營無牌食肆、非法售賣貓狗肉，加重了罪行的嚴重性。
涉案餐廳只招待說越南語熟客 案件難被偵破
涉案餐廳內的陳設與一般食肆無異，只是受面積所限規模較細，涉案餐廳只招待說越南語的熟客，案件難以被偵破。法官就3名被告觸犯《入境條例》，以判監24個月為量刑起點，因認罪獲扣減3分1刑期，各被告判監16個月。至於被告所犯的《貓狗規例》罪行，法官說適合判即時監禁，以示阻嚇性及警惕性。3人因《貓狗規例》罪行被判的3個月刑期中，部分分期執行，最終各被告判監17個月2星期。
辯方求情不知道香港禁吃貓狗肉 否認自己宰殺
辯方求情指，26歲被告及時認罪，案發時無收取報酬下幫助岳丈，亦不熟悉香港法律，不知道香港禁止吃貓狗肉。至於50歲被告，同樣及時認罪，在警誡下已招認，亦不知道香港禁止吃貓狗肉。
案情指，漁護署今年2月7日接報，得悉上海街有一家餐廳販賣狗肉，其後到該場所「放蛇」，購買越南菜餚及外賣蒸狗肉，合共千多元。職員觀察到現場有菜單顯示狗肉和貓肉等，並有手寫賬單列出金額。漁護署聯同食環署及警方採取聯合行動，檢獲大量懷疑狗肉和貓肉，於是拘捕均持「行街紙」的4名被告。在警誡下，50歲被告承認3個月前經營該餐廳，販賣狗肉和貓肉，但否認自己宰殺貓狗，辯稱每月從越南海員購買這些肉類。
原文刊登於 香港電台