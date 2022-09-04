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2022-09-04 17:57:43

3+4酒店隔離｜劉宇隆：專家有分歧才正常 最重要發布政策一致

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現時海外抵港旅客要先到指定酒店檢疫3日。(資料圖片／陳奕釗攝)

現時海外抵港旅客要先到指定酒店檢疫3日。(資料圖片／陳奕釗攝)

《彭博》日前引述消息指，特首李家超傾向11月取消酒店檢疫政策，但指政府內部持不同意見，更點名醫務衞生局長盧寵茂主張收緊限制。政府專家顧問劉宇隆認為，抗疫專家之間有分歧屬正常，但最重要是對外發布政策時一致，而大家的共識都是提升新冠疫苗接種率。

若每日確診不過兩萬 「3+4」酒店隔離料年底可放寬

劉宇隆在一個電視節目稱，抗疫專家之間有分歧才是正常，若沒有分歧就「好得人驚」。他解釋，推高疫苗接種率、將「疫苗通行證」涵蓋至5歲或以上小童等，都是大家的共識，冀疫情盡快在本月底或下月初「封頂」。他續稱，國家在11月可能已有清晰政策去與世界通關和接軌，形容香港屆時便會水到渠成，反問本港11月若仍「搞到亂晒籠，咁點得呢？」

現時海外抵港旅客需要接受3日酒店強制檢疫，劉宇隆覺得只要接種率繼續提高、每日確診數字不不超出兩萬宗、不拖垮醫療系統，社交距離措施便毋須收緊，年底更有望將海外抵港檢疫期由目前的3日酒店檢疫、4日醫學監察，放寬至「0+7」。

《彭博》報道指，李家超(左)傾向11月結束酒店檢疫政策，但盧寵茂(右)認為確診數字高企的情況下應收緊措施。(資料圖片／蘇文傑攝)

《彭博》報道指，李家超(左)傾向11月結束酒店檢疫政策，但盧寵茂(右)認為確診數字高企的情況下應收緊措施。(資料圖片／蘇文傑攝)

劉宇隆同意「疫苗通行證」涵兒童

另外，政府本周將公布「疫苗通行證」涵蓋年齡下調至5歲的詳情，劉宇隆同意有關措施，並認為兒童只要能繼續參與面授課堂，兒童學習權利便不會被剝削。

政府本周將公布「疫苗通行證」涵蓋年齡下調至5歲的詳情。(資料圖片／蘇文傑攝)

政府本周將公布「疫苗通行證」涵蓋年齡下調至5歲的詳情。(資料圖片／蘇文傑攝)

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