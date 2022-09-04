3+4酒店隔離｜劉宇隆：專家有分歧才正常 最重要發布政策一致

《彭博》日前引述消息指，特首李家超傾向11月取消酒店檢疫政策，但指政府內部持不同意見，更點名醫務衞生局長盧寵茂主張收緊限制。政府專家顧問劉宇隆認為，抗疫專家之間有分歧屬正常，但最重要是對外發布政策時一致，而大家的共識都是提升新冠疫苗接種率。

若每日確診不過兩萬 「3+4」酒店隔離料年底可放寬

劉宇隆在一個電視節目稱，抗疫專家之間有分歧才是正常，若沒有分歧就「好得人驚」。他解釋，推高疫苗接種率、將「疫苗通行證」涵蓋至5歲或以上小童等，都是大家的共識，冀疫情盡快在本月底或下月初「封頂」。他續稱，國家在11月可能已有清晰政策去與世界通關和接軌，形容香港屆時便會水到渠成，反問本港11月若仍「搞到亂晒籠，咁點得呢？」

現時海外抵港旅客需要接受3日酒店強制檢疫，劉宇隆覺得只要接種率繼續提高、每日確診數字不不超出兩萬宗、不拖垮醫療系統，社交距離措施便毋須收緊，年底更有望將海外抵港檢疫期由目前的3日酒店檢疫、4日醫學監察，放寬至「0+7」。