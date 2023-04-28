31歲裝修公司董事披露客人資料 判處160小時社服令

32歲男裝修公司董事疑因金錢糾紛，去年10月在社交媒體披露一對客人的電話號碼等個人資料。他早前被裁定「在未獲同意下披露個人資料」等兩罪成，為首宗審訊後定罪的「起底」刑事案。裁判官余俊翔今（28日）午於九龍城裁判法院判處160小時社會服務令。

辯方求情時亦提到被告須獨自撫養女兒，因焦急地想要收到尾數才會犯案。

官：本案不涉及「起底」執法人員

余官今天判刑時，指被告在facebook發布兩名事主資料的第一個帖文獲得約8000名群組成員閱覽，而被告其後再發文和更新內容，增加了案件嚴重性。惟余官接納辯方所述，被告在前年10月19日發文，而條例在同月8日正式生效，本案不涉及「起底」執法人員的情況，帖文亦在短時間內消失。

官指被告有悔意

余官續指，感化官在報告中建議80小時社會服務令，指被告有悔意，他已上了一課及守法意識得到加強。余官同意社會服務令適用於本案，認為兼顧懲罰和更生，但考慮到網上發布他人資料有深遠影響，案件具嚴重性及須阻嚇，終判處被告160小時社會服務令。