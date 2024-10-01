32%情侶因金錢觀分歧致關係破裂 43%因伴侶過度消費

俗語有話因財失義，個人金融產品比較平台MoneySmart調查發現，32%受訪者情侶因金錢觀分歧導致關係破裂，最常見的金錢分歧包括其中一方過度消費（43%）、與伴侶的儲蓄習慣不同（37%）和其中一方儲蓄不足（32%）。18%更表示，他們和伴侶的爭執大多數與金錢有關。

23%認有未告知伴侶的債務

負責調查機構早前訪問了2,000位目前處於情侶關係的香港和新加坡成年人。數據顯示，不少受訪者均沒有完全透明地向伴侶披露自己的財務狀況。29%受訪者承認自己有伴侶不知道的儲蓄帳戶，更有23%受訪者承認有未告知伴侶的債務。同時，49%表示如果伴侶在財務、收入或債務方面有所隱瞞，就會認為對方不誠實，35%受訪者甚至表示永遠不能原諒對方。