32%情侶因金錢觀分歧致關係破裂 43%因伴侶過度消費

俗語有話因財失義，個人金融產品比較平台MoneySmart調查發現，32%受訪者情侶因金錢觀分歧導致關係破裂，最常見的金錢分歧包括其中一方過度消費（43%）、與伴侶的儲蓄習慣不同（37%）和其中一方儲蓄不足（32%）。18%更表示，他們和伴侶的爭執大多數與金錢有關。
23%認有未告知伴侶的債務
負責調查機構早前訪問了2,000位目前處於情侶關係的香港和新加坡成年人。數據顯示，不少受訪者均沒有完全透明地向伴侶披露自己的財務狀況。29%受訪者承認自己有伴侶不知道的儲蓄帳戶，更有23%受訪者承認有未告知伴侶的債務。同時，49%表示如果伴侶在財務、收入或債務方面有所隱瞞，就會認為對方不誠實，35%受訪者甚至表示永遠不能原諒對方。
33%對於與伴侶坦誠討論金錢話題覺得難以啟齒
不少情侶對金錢話題感到難開口，33%對於與伴侶坦誠討論金錢話題覺得難以啟齒，更有29%受訪者刻意避開相關話題。另外，34%表示與伴侶討論金錢話題時感到焦慮，反映出討論金錢對許多伴侶來說是一個莫大的壓力來源。
情侶在討論金錢話題應保持公開和坦誠態度
感情關係顧問Iwa Hensarling認為情侶之間討論金錢確實有難度，但同時認為情侶可以透過共同努力改進情況‧Iwa建議在一段關係初就開始討論金錢話題，最好是在大家作出任何重大承諾或財務決策之前就先作溝通。情侶在討論金錢相關的話題時，該保持不批評、公開和坦誠的態度。同時可設立共同目標，與伴侶討論並就大家的短期和長期財務目標達成共識。