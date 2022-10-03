33歲女涉網上賣冒牌香水化妝護膚品被捕  海關檢市值36萬冒牌貨

海關於上月29日採取執法行動，打擊網上售賣冒牌香水和化妝護膚品，檢獲共約1,300件懷疑冒牌產品，估計市值約36萬元，並拘捕1名女子。

女子住所及工廈檢大批冒牌香水化妝護膚品

海關早前接獲舉報，指有人利用網上平台出售懷疑冒牌香水。其後，海關人員喬裝顧客進行網上試購，經深入調查及在商標持有人的協助下，於上月29日採取行動，與一名網上賣家在鑽石山見面及進行交易時，在她身上檢獲2支懷疑冒牌香水和1支懷疑冒牌唇膏，遂把該名33歲女子拘捕。海關人員隨後搜查被捕女子位於沙田的住所和新蒲崗一個工廈單位，再檢獲一批共約1,300件懷疑冒牌香水和化妝護膚品。

案件仍在調查中，海關正追查涉案貨品的來源，並會將樣本送往政府化驗所作測試，以確定其安全性。海關提醒消費者應光顧信譽良好的店鋪或網店，避免與可疑的網店進行交易，如對貨品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。海關一直致力保障消費者權益，並不時在市場及網上巡查。此外，海關人員亦會利用大數據系統進行風險評估和分析，以確定網店是否符合《商品說明條例》的規定，加強保障消費者在網上購物的權益。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過專用舉報罪案電郵帳戶[email protected]舉報懷疑侵權活動。