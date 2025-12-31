35歲失蹤女子樂華南邨遇害藏屍床底　涉案非華裔男友料已潛逃 (更新)

【12月31日更新】牛頭角樂華南邨 周二 (30日)發生一宗命案， 一名35歲本地女子疑遭殺害身亡。警方於周三(31日)凌晨公布案情，指在秀茂坪樂華南邨喜華樓一個無電力供應的單位內，發現姓譚的35歲女死者，重案組接手調查案件，已將案件列作「謀殺」跟進，並正追緝其交往約半年的非華裔男友。

母親報案揭發事件

九龍總區刑事總部署理高級警司黃奕隆及重案組第二隊總督察蘇志兵指， 早前接獲死者67歲馮姓母親報案，指女兒離家後失蹤。經調查，相信女子曾前往男友位於樂華南邨的住所。其後警方與消防人員破門進入，發現單位雜亂無序，雖未見打鬥痕迹，但閉路電視顯示女子並無離開過該處。警方再度搜查，至周二(30日)發現女子屍體被包裹並藏於床架內。警方被問到為何在早上始發現屍體時表示，因疑兇刻意清理現場，屋內並無血漬及打鬥痕迹，而且屍體包裹得很隱閉。