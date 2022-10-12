35歲房屋事務主任涉違防賄條例周五提堂

35歲房屋署房屋事務主任在處理兩宗公屋單位調遷申請時，涉嫌違反《防止賄賂條例》而使用載有虛假批准的文件，以及偽造社會福利署便箋，以掩飾他延誤處理申請，被廉署落案起訴。被告獲廉署准予保釋，星期五(14日)在西九龍裁判法院答辯。

被告包文豪(35歲)，被控共四項罪名，即兩項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，違反《防止賄賂條例》第9(3)條；以及一項刑事損壞及一項偽造，分別違反《刑事罪行條例》第60(1)條及第71條。

涉虛構級房屋事務經理批准調遷

案情指，被告2014年被派駐葵涌邨時，接獲該邨一名租戶申請，將其一名親人加入單位戶籍以調遷至邨內另一較大單位。被告須核實其申請資格，他涉嫌於2015年11月底，使用兩份文件誤導房署。有關文件為兩項房署電腦系統的輸入資料，虛構指一名房署高級房屋事務經理已批准上述調遷及為該租戶預留一個較大單位。

另一項控罪指被告涉嫌於2015年12月至2016年5月期間，在沒有授權下銷毀房署一個關於上述葵涌邨租戶的房屋檔案。

