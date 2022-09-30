37歲男中醫指插女病人陰部4厘米深罪成判囚1年 官：情節污穢

37歲中醫師於去年4月，替女病人作跌打按摩時非禮對方私處，被控1項猥褻侵犯罪。裁判官屈麗雯今午於觀塘裁判法院裁定罪名成立，判處被告監禁1年。

被告曾廸民（37歲，報稱中醫師），被控於2021年4月19日，在香港九龍觀塘匯景道8號匯景廣場3層8至14號舖本草安和堂藍田中醫藥中心猥褻侵犯另一人，即女子X。

官： 受害人X的供詞清晰細緻

裁判官判刑表示，受害人X的供詞清晰細緻，以持平的方式講述案發經過，「何時有觸碰，何時沒有觸碰」都能清楚地表達出來，例如被告兩度拉低其裙子及內褲後，講出如何不斷接觸自己下體的陰唇、陰道及陰道口。雖然受害人X事發時後沒有大喊反抗，並非處於驚慌狀態，又沒有未有向診所職員求助，但屈官認為反應冷靜與否是根據環境來判斷，且她作為一位有知識、沉實及有學歷的成年女子，在考慮整體及第一次跟被告接觸的情況下，仍說出「得啦！唔該！」，能堅定地表達對被告的按摩手法深感疑惑。

官： 明顯是存心侵犯受害人 X 影響市容

裁判官續指，或許被告過去從未侵犯任何病人，但不代表不會對另一位病人作出侵犯，且經專家證人的口供，被告曾將其手指插到受害人陰道內的4厘米，這是一個非常之深的位置，與平時按壓手法大為不同，明顯是存心侵犯受害人X，情節污穢，影響市容，故法庭須作出一個阻嚇性的懲罰，判處被告入獄一年。